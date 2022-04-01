《股林淘金－林家亨》疫情紅利股，麗年國際（９９１８）盈利大增

《股林淘金》隨著全球防疫狀態逐步進入躺平或共存階段，產品運往包括美國及英國等逾

２５個國家和地區的麗年國際（０９９１８）亦在經濟復甦下順利重拾盈利增長的態勢。繼去年

中期業績開始虧損大幅收窄，這次全年業績再進一步，宣布截至２０２１年１２月３１日止年度

錄得本公司權益持有人應佔溢利達２０１２萬元，較２０２０年同期權益持有人應佔溢利約

１４５萬元大幅增加約１２﹒８倍，繼去年派息１０００萬後，今年再接再厲，股息每股普通股

０﹒００２５港元，合共派息５００萬元。



麗年國際是一隻在２０２０年初疫情開始爆發時登錄港股市場的股份，可謂名副其實的疫情

紅利股。其盈利能力能隨著疫情緩和而修復，更因為該公司積極在疫情低潮主動出擊。



公司具備十年以上的電子產品設計及生產經驗的香港上市公司，麗年國際主要業務是為國際

企業提供一站式解決方案。此外，公司亦為醫療、保健、暖通空調系統（ＨＶＡＣ）、工業和家

電領域的公司提供專業電子專業製造服務（ＥＭＳ），而且適時變革，為客戶提供創新的ＩｏＴ

終端設備解決方案，幫助他們實現業務和運營目標。



麗年早前正式入股從事開發及銷售高科技地板護理產品（其中包括真空吸塵器）的

Ｔａｌｅｎｔｏｎｅ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ，由於Ｔａｌｅｎｔｏｎｅ已與

一間財富榜百強、美國上市的全球知名家用電器品牌簽署協議，可於其日常業務過程中作為批發

分銷商在某些產品中使用許可商標，並在７０多個國家的１２００多個地點分銷帶有其許可商標

的產品，而麗年作為Ｔａｌｅｎｔｏｎｅ的主要供應商，未來訂單量將得到保障。此舉將有利麗

年拓寬收入來源，幫助日後的盈利增長。



公司股價在０﹒１元以下已橫行半年，在公司基本面轉好、訂單及溢利均大幅增加，以仍年

年派息等因素下，股價似被市場低估。雖然在戰爭及加息的陰霾下，大市短期內有機會在低壓下

走低，但隨著負面消息釋放市場情緒被消化，現階段應該趁低吸納麗年此類有足夠增長動力和前

景的股份，短期目標價有機會挑戰近期新高０﹒１３元，宜設止蝕１０％。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



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