  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/04/2022 10:21

【大國博弈】在華生產管制國防物品，加州商人遭美判囚一年

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國加利福尼亞州南部的一名商人簽署認罪協議，承認他在沒有
取得美方許可證下，於２０１４年及２０１５年通過中國生產商，為其公司客戶生產受管制的軍
事物品，獲利數十萬美元，另外他還承認多年來報稅造假，給美國國稅局造成了超過１０萬美元
的稅收損失。該名商人英文名字為漢語拼音，音譯為謝圖強，現年６０歲，他被判入獄一年零一
天。（ｅｙ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告01/04/2022
【大行炒D乜】中石油績後睇好定睇淡？券商點評比亞廸長汽？一click就知道
開市Good Morning01/04/2022
潘鐵珊：三桶油首選中石化　港股20200為吸納良機！
財經熱話01/04/2022
【退市風波】中概股沽壓重 郭思治建議撈底嗎？（有片）
財經熱話01/04/2022
【虛幣世界】美股急挫及歐盟立法，加密貨幣普遍下挫
財經熱話31/03/2022
【月結－烽煙四起】專家看好下月上二萬五，俄烏戰事將持續關注
中國故事31/03/2022
《神州經脈》官方製造業PMI縮　百度入摘牌風險名單　A股疲弱
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金