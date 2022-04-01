【大國博弈】在華生產管制國防物品，加州商人遭美判囚一年

《經濟通通訊社１日專訊》美國加利福尼亞州南部的一名商人簽署認罪協議，承認他在沒有

取得美方許可證下，於２０１４年及２０１５年通過中國生產商，為其公司客戶生產受管制的軍

事物品，獲利數十萬美元，另外他還承認多年來報稅造假，給美國國稅局造成了超過１０萬美元

的稅收損失。該名商人英文名字為漢語拼音，音譯為謝圖強，現年６０歲，他被判入獄一年零一

天。（ｅｙ）

