【ＦＯＣＵＳ】拜登「敗家」再釋儲，股神重倉石油股

【ＦＯＣＵＳ】救急還是噱頭？面對居高不下的油價和節節走跌的支持率，美國總統拜登也

是拼了－－連續６個月每日釋放戰略石油儲備（ＳＰＲ）１００萬桶，史無前例的１﹒８億桶總

規模，相當於

全部ＳＰＲ身家（５﹒６８３億桶）的近三分一。

不過，相比全美每日２０００萬桶消費量，每日１００萬桶可謂杯水車薪；而今次１﹒８億

桶釋儲，理

論上將令美國戰略石油儲備降至１９８４年以來最低水平。未來如何填補巨大的儲備窟窿？難怪

股神

畢菲特重倉押注石油公司股票。



＊１﹒８億桶史無前例，儲備或降至近４０年最低＊



全美汽油均價從年初３﹒３美元上衝至４﹒２３美元的史上最高水平，儘管有普京這個替罪

羊，但眼見中期選舉漸行漸近，支持率慘見３６％（Ｑｕｉｎｎｉｐｉａｃ

Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ民調）的拜登，不得不選擇「再次敗家」。

最新冷卻高油價的行動分成兩部分：一是每日平均釋放１００萬桶ＳＰＲ，並持續６個月；

二是動用《國防生產法》，支持鋰、鎳、鈷、石墨、錳等生產和加工，減少對中國等的關鍵礦物

依賴，加速向清潔能源過渡。此外，拜登將矛頭對準拒絕額外投資增產的石油公司，呼籲國會對

其祭出懲罰措施，包括要求其為閒置公共土地上的租賃油井支付費用。

何解將拜登稱為「再次敗家」？皆因他去年１１月、今年３月１日剛宣布釋放ＳＰＲ分別

５０００萬桶、３０００萬桶；然而，兩次釋儲令ＳＰＲ規模降至２０年最低水平的同時，全美

汽油均價卻較２月底再漲了約１７％。今次１﹒８億桶的大手筆，理論上將令ＳＰＲ規模降至

１９８４年以來最低水平，換言之，屆時位於墨西哥灣沿岸４個巨型巖洞中７﹒１４億桶總庫容

的近半，將空空如也。



＊供應缺口短期恐無解，石油巨頭賺盆滿缽滿＊



「１﹒８億桶」如震撼彈，令ＷＴＩ期貨重挫７％，周五續跌穿１００美元，但此恐怕只是

曇花一現，因為由「庫存減少」換來的「供應增加」，注定將以「庫存回補」的方式攤薄未來供

應，關鍵仍是供應。

就在周四，ＯＰＥＣ＋線上會議宣布維持逐步增加產量的安排，即５月日產量增加４３﹒２

萬桶。而針

對拜登「太多石油公司沒有盡到自己本分，未進行額外投資來幫助供應」的說法，康菲石油

（ＣｏｎｏｃｏＰｈｉｌｌｉｐｓ）首席執行官就指，即使公司今天開始鑽探新油井，也要等８

至１２個月才能見到第一滴油。

石油供應缺口短期恐無解，全球石油巨頭去年無不賺得盆滿缽滿－－英國石油（ＢＰ）淨利

潤錄

１２８億美元的８年最高，殼牌按年多賺三倍至１９２﹒９億美元，雪佛龍賺１５６億美元，中

海油賺７０３億人幣錄歷史新高，埃克森美孚更賺２３０億美元。

股神畢菲特旗下的巴郡上月就連續掃入美國二疊紀盆地領先的勘探公司

Ｏｃｃｉｄｅｎｔａｌ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ（西方石油）多達１億股，令其跟雪佛龍一起成為

巴郡公開持有的前十大上市公司。而西

方石油首席執行官Ｖｉｃｋｉ Ｈｏｌｌｕｂ最新則跟隨股神增持自家公司。如此看，拜登或再

次弄巧成拙。

