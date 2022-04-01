【中概焦點】中證監回應退市名單：中美都有意願解決審計監管分歧

《經濟通通訊社１日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）主席根斯勒早前就中美雙方審計

監管合作有所關切，並暗示只有完全遵守美國審計檢查的規定，中國公司才能繼續在美國市場交

易。

針對根斯勒的表態，中證監國際部負責人稱，中方與美國公眾公司會計監督委員會

（ＰＣＡＯＢ）進行了多輪坦誠、專業和高效的會談，總體進展順利，雙方的溝通還將繼續。雙

方都有意願解決分歧和問題，最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。

自２０２１年８月以來，中證監主席易會滿和根斯勒已召開三次視頻會議，商討解決中美審

計監管合作中的遺留問題。

美國證券交易委員會３月３０日再將５家中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單，包

括在港雙重上市的百度（０９８８８），還有愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥以及

Ｎｏｃｅｒａ。目前在臨

時名單上的中概股還包括微博（０９８９８），上述６家企業需要向ＳＥＣ提供證據，證明自己

不具備被摘牌的條件，微博的申辯限期為４月１３日，其餘５家企業限期為４月２０日。

ＳＥＣ同日將第一批名單中的５家中概股公司轉入確定名單，包括百濟神州（０６１６０）

、百勝中國（０９９８７）、再鼎醫藥（０９６８８）、盛美半導體以及和黃醫藥

（０００１３），這意味著這幾家企業沒有及時向ＳＥＣ提供有力的申辯證據。（ｃａ）

