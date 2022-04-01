【大國博弈】紐約法院裁定中國法律不能作為拒絕披露估值報告理由

《經濟通通訊社１日專訊》紐約上訴法院裁定，中國新近實施的數據安全法無礙一份有關人

人公司的保密估值報告公之於眾。

金融諮詢公司Ｄｕｆｆ ＆ Ｐｈｅｌｐｓ早前請求拒絕披露人人公司的估值報告，理由是

如果中國政府認定其違反數據安全法，它可能面臨「嚴厲處罰」。

州法院法官在一致裁定中表示，Ｄｕｆｆ＆Ｐｈｅｌｐｓ未能提供任何證據，以證明中國政

府可能會把一項去年９月生效的法律適用於三年多前的估值報告。Ｄｕｆｆ ＆ Ｐｈｅｌｐｓ

的一位律師未回應查詢。

人人公司在是紐交所上市，曾以中國領先的實名制社交網絡著稱，被吹捧為中國版的

Ｆａｃｅｂｏｏｋ，其投資者正在尋求獲得這份估值報告。投資者訴稱，公司創始人和軟銀集團

計劃分拆，剝離公司最有價值的資產，其中包括其在三藩市的個人金融初創公司Ｓｏｃｉａｌ

Ｆｉｎａｎｃｅ Ｉｎｃ。的大量股權。

中國去年實施一系列舉措以加強政府對電子信息的控制，數據安全法即為其中之一。安全法

適用於中國境外，違法行為可能導致罰款、吊銷營業執照或追究刑事責任。數據安全問題是中國

整頓科技行業的原因之一。（ｃａ）

