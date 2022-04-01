【聚焦數據】中國３月財新製造業ＰＭＩ降至４８﹒１，兩年來最低

《經濟通通訊社１日專訊》新冠疫情在全國多地蔓延，防疫措施進一步收緊，對製造業生產

經營造成明顯衝擊，中國製造業活動收縮，３月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得

４８﹒１，降至２０２０年初首輪疫情防控以來最低水平。

３月財新中國製造業ＰＭＩ較上月回落２﹒３個百分點至４８﹒１，再度落入收縮區間，

錄得２０２０年３月以來最低值，表明製造業景氣度受到疫情較嚴重影響。

這一走勢與國家統計局製造業ＰＭＩ一致。國家統計局公局的３月製造業ＰＭＩ錄得

４９﹒５，較２月回落０﹒７個百分點，五個月來首次跌至收縮區間。



＊生產指數和新訂單指數兩年來最低＊



從財新中國製造業ＰＭＩ各分項指數看，製造業供給和需求全面收縮。３月生產指數和新訂

單指數均為２０２０年３月以來最低，反映３月以來全國多地暴發的局部疫情，使得製造業供應

鏈受阻，生產秩序受到影響，整體需求尤其是消費品需求較為疲弱。

海外需求亦大幅下降，加之運輸條件惡化，拖累３月出口新訂單指數在收縮區間進一步下降

，錄得２２個月來新低。調查樣本企業表示，疫情、運輸交貨難、市況因俄烏局勢而更加不穩，

導致銷售受挫。



＊企業購進價格指數和出廠價格指數均大升＊



受防疫措施影響，３月供應商供應時間指數進一步下降，平均供貨速度降幅為五個月來最急

劇。由於供需兩弱，製造業企業相應減少採購量，當月採購指數回落至收縮區間。因需求弱、採

購成本高等，企業增加動用現有庫存，導致產成品庫存和原材料庫存有所減少。俄烏衝突以及後

續制裁措施，對相關供應鏈造成破壞，大幅推升大宗商品價格。３月製造業企業購進價格指數和

出廠價格指數雙雙升至五個月來高點，兩個指數連續三個月在擴張區間攀升，顯示通脹壓力持續

加大。能源和金屬價格上漲尤其明顯，並對下游價格有所傳導 ３月製造商上調產品售價，整體

加價幅度可觀，為２０２１年１０月後最大。

製造業企業家對未來一年生產前景的信心有所減弱，３月生產經營預期指數低於長期均值逾

２個百分點。廠商提及的一系列不利因素中，最突出的是疫情導致的不確定性、俄烏局勢以及成

本激增。樂觀因素普遍是公司計劃擴張，以及全球經濟狀況預期隨疫情消退而好轉。



＊分析：通脹壓力上升，市場樂觀情緒減弱＊



財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２２年３月，受國內局部疫情暴發因素影響，製造業

景氣度大幅轉弱，供給收縮，需求承壓，外需也有所惡化，就業市場相對穩定，通脹壓力持續上

升，市場樂觀情緒有所減弱。

目前國內正面臨２０２０年初以來最為嚴峻的疫情形勢，同時，外部不確定因素增加，俄烏

局勢前景不明，大宗商品市場大幅波動。多種因素形成共振，加劇中國經濟下行壓力，滯脹風險

凸顯。政策層面則面臨雙重「精準」挑戰：提高疫情精準防控水平，在生產生活正常秩序與人民

群眾生命安全和健康中取得平衡；財政政策和貨幣政策做到精準施策，關注弱勢群體，加大對重

點行業和小微企業的扶持力度，穩定市場預期。（ｃａ）

