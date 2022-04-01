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01/04/2022 14:56

【俄烏開戰】外媒：華為陷兩難，若續向俄出口設備恐再遭美國制裁

　　《經濟通通訊社１日專訊》英國《金融時報》報道，上次西方國家在俄羅斯吞併克里米亞後
對其進行制裁時，俄羅斯總統普京求助中國電訊商華為。報道分析，華為正準備在更大範圍內幫
助普京政權，恐再度引來美國制裁。
　　報道引述歐洲國際政治經濟中心的電訊專家Ｈｏｓｕｋ　Ｌｅｅ　Ｍａｋｉｙａｍａ稱，在
克里米亞，俄羅斯在這片軍事化程度很高的領土上拆掉了西方的電訊設備，用華為和中興通訊
（００７６３）（深：００００６３）取代。如果諾基亞和愛立信真的完全退出俄羅斯，莫斯科
將比以往更需要中國公司，特別是華為。
　　據俄羅斯最大的移動運營商Ｍｏｂｉｌｅ　ＴｅｌｅＳｙｓｔｅｍｓ的分析師稱，儘管最初
的手機出貨量暴跌，但華為已經成為烏克蘭戰爭的早期贏家，３月的前兩周，華為在俄羅斯的手
機銷量增長３００％，而其他中國品牌ＯＰＰＯ和ｖｉｖｏ也錄得三位數的銷量增長。
　　報道引述專家分析，華為和競爭對手小米（０１８１０）等中國科技公司如果繼續向俄羅斯
運送手機和電信設備，就有可能違反制裁。他們需要得到華盛頓方面的批准，原因是相關電子產
品通常包含高端半導體或使用美國工具製造，令它們受到對俄羅斯新制裁影響。
　　華為稱，公司正在仔細評估新的制裁，並拒絕回答有關其在俄羅斯計劃。（ｃａ）

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