【俄烏開戰】外媒：華為陷兩難，若續向俄出口設備恐再遭美國制裁

《經濟通通訊社１日專訊》英國《金融時報》報道，上次西方國家在俄羅斯吞併克里米亞後

對其進行制裁時，俄羅斯總統普京求助中國電訊商華為。報道分析，華為正準備在更大範圍內幫

助普京政權，恐再度引來美國制裁。

報道引述歐洲國際政治經濟中心的電訊專家Ｈｏｓｕｋ Ｌｅｅ Ｍａｋｉｙａｍａ稱，在

克里米亞，俄羅斯在這片軍事化程度很高的領土上拆掉了西方的電訊設備，用華為和中興通訊

（００７６３）（深：００００６３）取代。如果諾基亞和愛立信真的完全退出俄羅斯，莫斯科

將比以往更需要中國公司，特別是華為。

據俄羅斯最大的移動運營商Ｍｏｂｉｌｅ ＴｅｌｅＳｙｓｔｅｍｓ的分析師稱，儘管最初

的手機出貨量暴跌，但華為已經成為烏克蘭戰爭的早期贏家，３月的前兩周，華為在俄羅斯的手

機銷量增長３００％，而其他中國品牌ＯＰＰＯ和ｖｉｖｏ也錄得三位數的銷量增長。

報道引述專家分析，華為和競爭對手小米（０１８１０）等中國科技公司如果繼續向俄羅斯

運送手機和電信設備，就有可能違反制裁。他們需要得到華盛頓方面的批准，原因是相關電子產

品通常包含高端半導體或使用美國工具製造，令它們受到對俄羅斯新制裁影響。

華為稱，公司正在仔細評估新的制裁，並拒絕回答有關其在俄羅斯計劃。（ｃａ）

