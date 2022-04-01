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01/04/2022 08:59

【大國博弈】英美報告指香港民主空間受壓，港府反對不實荒謬指控

　　《經濟通通訊社１日專訊》英國及美國分別發表香港報告，指香港民主持續遭瓦解，港人的
權利及自由持續受侵蝕。香港政府回應指，堅決反對外國通過各種報告對香港作出不實和荒謬的
指控，再次敦促外國停止借香港事務干預國家內政。

＊港府：市民續享《基本法》下合法權利＊

　　聲明指，港府絕不認同針對港區國安法的失實指控，自港區國安法實施後，香港得以由亂轉
治，市民繼續享有《基本法》下的合法權利和自由，執法部門根據證據及法律，執行港區國安法
，特區亦一直堅定不移維護法治和司法獨立，保障新聞和言論自由，又指本港的傳媒環境蓬勃依
然，在政府新聞發布系統註冊的本地及海外傳媒共有２１１間，數目較國安法實施前還多。
　中國駐英大使館批評報告歪曲事實、顛倒黑白，粗暴干涉香港事務和中國內政，中方表示強烈
不滿和堅決反對。聲明指，中方制定並實施香港國安法，完善香港選舉制度，只會加強香港的法
治建設，更好維護香港民眾的各項權利和自由、更好推動香港民主制度健康發展。

＊英國：國安法侵害港人自由＊

　　英國發表香港半年報告，指中國和香港政府破壞《中英聯合聲明》中承諾的權利和自由，《
港區國安法》破壞香港公民社會，工會、學生組織等被逼解散，傳媒受打壓，《立場新聞》等被
逼停運，令香港幾乎沒有獨立媒體。
　　美國國務院發表新一份香港政策年度報告，指香港去年的民主空間、公民社會及傳媒持續受
到打壓。在高度危險和不明朗因素下，一些外國企業已完全撤出香港，部分則只留下少數主要員
工，繼續營運，削弱香港競爭力，香港作為全球金融中心地位將會繼續受損害。（ｃｌ）
（ｚｚ）

　

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