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01/04/2022 09:07

【國安立法】李國能：海外法官參與終審或有變，料不影響終院工作

　　《經濟通通訊社１日專訊》英國最高法院正副院長韋彥德及賀知義，周三（３０日）宣布即
時辭去終審法院非常任法官。終審法院前首席法官李國能昨日（３１日）發表聲明，對兩名海外
非常任法官辭任的決定表示遺憾，又指時移世易，日後海外法官的參與程度未必如以往一樣，但
有信心終審法院工作不受影響。
　　英國最高法院在職法官來港出任終審法院非常任法官的安排，是１９９７年由時任終院首席
法官李國能與時任英國上議院大法官協定而成。李國能認為海外非常任法官過去２５年在港作出
的貢獻值得肯定及表揚，同時希望目前仍然在任來自澳洲、加拿大及英國的海外非常任法官，繼
續作出貢獻。
　　李國能又指，海外非常任法官參與審訊有很多優勢，包括確保於不同觀點及經驗中有所得著
，獲取各方信任，並加強外界對司法獨立的信心，他曾希望此獨有安排能一直延續至２０４７年
之後。不過，他承認長遠而言，香港要準備海外非常任法官參與程度不如往日，但有信心不會影
響終審法院質素，因為現時司法機構及法律界專業人才輩出。
　　李國能又引述，韋彥德昨日聲明中認同「香港法院對法治的堅持，一如既往在國際間備受尊
重」，有充分信心法官維護法治及司法獨立的承諾不會動搖。（ｈｙ）

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