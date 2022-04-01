永利澳門（０１１２８）去年虧損降至５２億元，不派息

《經濟通通訊社１日專訊》永利澳門（０１１２８）公布，截至去年１２月３１日止年度虧

損５１﹒７９億元，比２０２０年度虧損７２億元收窄，每股虧損１元，不派末期股息。

該集團指，經營收益１１７億元，增長５４％，主要是由於中場賭枱收益因永利皇宮及永利

澳門的中場賭枱投注額上升而增加所致。經營虧損降至２６﹒５１億元。（ｗｈ）



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