大新銀行（０２３５６）去年純利１７億元升１１％，派息２４仙

《經濟通通訊社１日專訊》大新銀行（０２３５６）公布，截至去年１２月３１日止年度純

利約１６﹒５８億元，升１１％，每股盈利１﹒１８元，派末期股息每股２４仙。

該集團指，利息淨收入３９﹒４４億元，升６﹒７％，淨服務費及佣金收入１２億元，升

１﹒３％，信貸減值虧損降４２％至３﹒７３億元，資本充足率１８﹒１％。（ｗｈ）



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