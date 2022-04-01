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01/04/2022 08:16

大新銀行（０２３５６）去年純利１７億元升１１％，派息２４仙

　　《經濟通通訊社１日專訊》大新銀行（０２３５６）公布，截至去年１２月３１日止年度純
利約１６﹒５８億元，升１１％，每股盈利１﹒１８元，派末期股息每股２４仙。
　　該集團指，利息淨收入３９﹒４４億元，升６﹒７％，淨服務費及佣金收入１２億元，升
１﹒３％，信貸減值虧損降４２％至３﹒７３億元，資本充足率１８﹒１％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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