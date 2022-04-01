【企業盈喜】中遠海控（１９１９）料首季賺２７６億人幣增７９％

《經濟通通訊社１日專訊》中遠海控（０１９１９）（滬：６０１９１９）公布，預計截至

３月３１日止首季純利約２７６億元（人民幣．下同），按年增長約７８﹒６％；及預計首季息

稅前利潤約３９３億元，按年增長約９８％。

該集團指，期內克服全球疫情、運力短缺、全球供應鏈遲緩等多重因素影響，通過穩定的運

力投放和保證供箱等措施，保障客戶的供應鏈穩定，保障全球貿易順暢。（ｗｈ）

