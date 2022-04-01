《日入而息》中國傳允美檢視中概股審計稿，林鄭赴深圳商特首選舉

《今天重點》

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據報中國考慮讓美國獲取多數中概股審計底稿全部權限

港交所（００３８８）３２家公司限期前未刊發業績停牌，１９２家引用疫情寬限

南華早報：林鄭往深圳見內地官員，討論特首選舉事宜；林鄭抗疫記者會今早暫停一天，因日程

調動；選舉事務處表示第六屆特首選舉提名期周日開始

德勤料今年香港新股集資３３００億，仍有力爭取三甲；本港首季新股集資額按年跌９０％，僅

排名第六

澳門３月博彩收入按年跌５５﹒８％，首３個月跌２４﹒８％

本港新增５８２３宗確診，核酸檢測陽性２７４３宗；２月有抵港旅客感染新變種ＸＥ，沒發現

流入社區

國家衛健委表示３月本土感染逾１０萬宗，堅持動態清零；輕型病例集中隔離管理，不必在醫療

機構

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《即日市況》

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恒指高收４２點報２２０３９，科指跌３３點報４５２４

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《深滬股市》

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滬綜指收升０﹒９％，全周升２﹒２％終結五周連跌

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《美元匯價》

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歐元１﹒１０５０附近可小注博反彈

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《公司業績》

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建德（００８６５）全年純利跌８８﹒８％至１１１２萬元人民幣，不派息

慕容家居（０１５７５）全年虧損擴至１億元人民幣，不派息

中國物流（０１５８９）全年盈轉虧２８１萬元人民幣，不派息

ＴＡＴＡ健康（０１２５５）全年虧損收窄至６０７６萬元，不派息

亞視（００７０７）全年虧損擴大至２億元人民幣，不派息

中國通商（０１７１９）全年純利跌２８％至２００４萬元，不派息

曠世（０１９２５）全年純利４９００萬元人民幣，不派息

２１世紀教育（０１５９８）去年純利跌６２％，派息０﹒６３港仙

保利文化（０３６３６）全年虧損收窄至１﹒４億元人民幣，不派息

海藍（０２２７８）全年純利１５４５萬元人民幣，不派息

恒嘉融資租賃（００３７９）虧損收窄至４０６２萬元，不派息

中國三迪（００９１０）全年純利跌６０％，不派息

城市基礎設施（０２３４９）全年虧損擴至１﹒６億元，不派息

云想科技（０２１３１）全年純利升１３％至１﹒２億元人民幣，派息５仙

瑞麗（０２１３５）全年盈轉虧１７６９萬元人民幣，不派息

卡姆丹克（００７１２）全年虧損收窄至４５０３萬元人民幣，不派息

寶龍（０１２３８）全年純利跌１﹒７％至６０億元人民幣，派息待定

國瑞（０２３２９）全年純利升逾１倍至２億元人民幣，不派息

天譽（０００５９）全年盈轉虧２﹒８億元人民幣，不派息

天利（００１１７）全年虧轉盈６８８２萬元人民幣，不派息

煜盛（０１８５９）全年虧轉盈４３０６萬元人民幣，不派息

智慧能源（０１００４）全年虧損收窄至３﹒５２億元，不派息

金山能源（００６６３）全年虧損收窄至４２８６萬元，不派息

興合（０１８９１）全年純利升２倍至２５４９萬馬幣，息０﹒８港仙

和泓（０６０９３）全年純利８６１９萬元人民幣，不派息

佳兆業美好（０２１６８）全年少賺７４％至５６８１萬元人民幣，不派息

圓通速遞（０６１２３）全年純利升８％至２﹒７億元，派息６﹒５仙

太睿（０１０１０）全年虧損擴大至５２８４萬元，不派息

築友智造（００７２６）全年純利跌１７％至１﹒３億元，派息１仙

賽伯樂（０１０２０）全年虧損擴至逾３億元人民幣，不派息

豐盛（００６０７）全年虧損擴至２７億元人民幣，不派息

廣州農業銀行（０１５５１）去年純利跌３７％，派息１０﹒５分

移卡（０９９２３）去年純利跌４％至４億元人民幣，不派息

北控環境（００１５４）去年純利升１倍至逾２億，不派息

卡森（００４９６）去年純利升９１％至２億元人民幣，不派息

祥生（０２５９９）去年盈轉虧２億元人民幣，不派息

理士（００８４２）去年純利升一成至逾１億元人民幣，不派息

阜博（０３７３８）去年盈轉虧２２６８萬元，不派息

蠟筆小新（０１２６２）去年虧損擴至６５２０萬元人民幣，不派息

ＴＯＭＯ（０６９２８）去年純利跌３２％至１１﹒８萬坡元，不派息

博尼（０１９０６）去年盈轉虧６５５萬元人民幣，不派息

大成生化（００８０９）去年虧損收窄至４億元，不派息

透雲生物（０１３３２）去年虧損收窄至７２９５萬元，不派息

東建（００３２９）去年虧損擴至１﹒２億元，不派息

福晟國際（００６２７）去年虧損降至５﹒７億元人民幣，不派息

指尖悅動（０６８６０）去年盈轉虧逾５億元人民幣，不派息

沛嘉醫療（０９９９６）去年虧損降至５﹒７億元人民幣，不派息

雅高（０３３１３）去年虧損擴至４億元，不派息

銀杏教育（０１８５１）去年賺３８６８萬元人民幣，不派息

冠轈（０１８７２）去年純利升２倍至９９９萬坡元，不派息

赤子城（０９９１１）去年盈轉虧３億元人民幣，不派息

中港石油（００６３２）去年純利升１６倍至近２億元，不派息

哈爾濱銀行（０６１３８）去年純利跌６３％至近３億元人民幣，不派息

粵港灣控股（０１３９６）去年盈轉虧５億元人民幣，不派息

大同（００５４４）去年虧損擴至８０２７萬元，不派息

滙盈控股（００８２１）全年虧轉盈１５１９萬元，不派息

ＭＩ能源（０１５５５）全年虧損降至逾３億元人民幣，不派息

中國碳中和（０１３７２）全年純利跌８％至近３億元，不派息

滿地（０１４００）全年虧損收窄至１億元人民幣，不派息

華鼎技股（０３３９８）全年盈轉虧近３億元，不派息

大發地產（０６１１１）全年盈轉虧近５億元人民幣，不派息

信懇智能（０１９６７）全年純利跌３８％，不派息

時代鄰里（０９９２８）全年純利升３２％，息４﹒７分

歡喜傳媒（０１００３）全年虧損收窄至２﹒４億元，不派息

華夏視聽（０１９８１）全年少賺八成，合共派息６港仙

天元醫療（００５５７）全年虧損收窄至１６８５﹒４萬元，不派息

國銳地產（００１０８）全年純利升３７５倍至２億元，不派息

銳信（０１３９９）全年虧轉盈４２１８萬元人民幣，不派息

新宇環保（００４３６）全年純利４０４２萬元，派息０﹒３９仙

旭光高新（０００６７）全年虧損收窄至近２億元人民幣，不派息

華津（０２７３８）全年純利升７０％至６２０４萬元人民幣，不派息

青建國際（０１２４０）全年純利升１９％至近３億元，息６仙

威訊控股（０１０８７）全年虧損收窄至１８１８萬元人民幣，不派息

金泰能源（０２７２８）去年純利跌７１％至９４２９萬元，不派息

匯量科技（０１８６０）去年虧損擴大至２４９６萬元，不派息

中科生物（０１２３７）去年虧轉盈４７０９萬元人民幣，不派息

嘉宏教育（０１９３５）去年純利升２３％，不派息

太和控股（００７１８）去年虧損擴至逾４億元，不派息

廣州基金（０１３６７）去年虧損收窄至４１８４萬元，不派息

中國基建投資（００６００）去年虧損收窄至８３３４萬元，不派息

宋都服務（０９６０８）去年純利升６７％，不派息

創信國際（００６７６）去年虧損擴至９６萬美元，不派息

稀鎂（００６０１）去年虧損擴至逾３億元，不派息

先機企業（００１７６）去年虧損收窄至８０４２萬元，不派息

北京建設（００９２５）去年虧損擴至近４億元，不派息

遠大中國（０２７８９）去年虧轉盈１３３０萬元人民幣，不派息

嘉瑞（００８２２）去年純利升６％至逾１億元，不派息

ＧＢＡ集團（００２６１）去年虧損收窄至６０００萬元，不派息

航天控股（０００３１）去年純利升４２％，派息２仙

大冶有色（００６６１）去年純利跌６﹒５％，不派息

鴻承環保（０２２６５）去年純利８５６１萬元人民幣，派息１﹒８９港仙

中奧到家（０１５３８）去年少賺兩成，派息２﹒５港仙

久久王（０１９２７）去年純利２７２９萬元人民幣，不派息

新華教育（０２７７９）去年賺近９％息１０﹒７８港仙

世紀城市國際（００３５５）去年虧損收窄至３億元，不派息

先鋒醫藥（０１３４５）去年賺近２倍，息６﹒４港仙

帝國（００７７６）去年虧損擴至９９０３萬元，不派息

譚木匠（００８３７）去年純利升３６％息２７﹒１５港仙

集一控股（０１４９５）去年純利７５６萬元人民幣，不派息

富匯國際（０１０３４）去年虧轉盈７９１８萬元，不派息

有線寬頻（０１０９７）去年虧損擴至３﹒６億元，不派息

巨濤（０３３０３）去年純利１１０２萬元人民幣，不派息

四海（００１２０）去年虧轉盈３３６０萬元，不派息

中國集成（０１０２７）去年虧損擴至逾１億元人民幣，不派息

東軟教育（０９６１６）去年多賺近３倍息１４﹒１港仙

中手游（００３０２）去年純利逾６億元人民幣，不派息

卓爾智聯（０２０９８）去年虧損降至１１﹒５億元人民幣，不派息

中國華君集團（００３７７）去年虧損擴至近１８億元人民幣，不派息

順風潔能（０１１６５）去年虧損擴至８億元人民幣，不派息

ＶＥＳＹＮＣ（０２１４８）全年利４１５９萬美元，派息１２﹒８仙

達利國際（００６０８）去年多賺１８﹒２％至１﹒４７億元，末期息６仙

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《公司資訊》

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港交所（００３８８）３２家公司限期前未刊發業績停牌，１９２家引用疫情寬限

堡獅龍（００５９２）首席財務官陳卓謙辭任，並由黃兆彬接任

旭通控股（０１８２６）改名為「豐展控股」

中電（００００２）委任羅嘉進為中國區總裁

阿里（０９９８８）入股中科微針，後者是微針透皮給藥技術研發商

名創優品棄同股不同權，擬來港雙重主要上市

飛思達科技控股（０１７８２）擬收購廣東樂維軟件若干股權

科通芯城（００４００）４００萬美元悉售ＡＩｏＴ解決方案公司

中海油（００８８３）回Ａ，分析料對市場資金供需影響有限

煤氣（００００３）附屬訂消防裝置工程及煤氣安裝工程交易

滿貫集團（０３３９０）附屬收購傑飛澳門２０％股權，涉９３６萬元

快餐帝國（０１８４３）現任獨立非執董霍志權獲委任為主席

金地商置（００５３５）擬在股東大會提出削減公司股份溢價

大新金融（００４４０）委任顏淑芬為獨立非執行董事

冠中地產（００１９３）李思權辭任獨立非執行董事，楊志偉接任

大新銀行（０２３５６）冀維持淨息差於現水平，首季貸款需求放緩

渣打香港委任何文俊為香港財富管理業務主管

獅子山（０１１２７）及澳獅環球（０１５４０）附屬收購動產抵押貸款及提供額外貸款

配合新一輪消費券，華懋集團旗下商場推出３００萬元獎賞

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《國企紅籌》

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金融街物業（０１５０２）成立合資公司拓業務

中關村科技租賃（０１６０１）延遲寄發通函，網站重新上線

大陸航空科技控股（００２３２）賴偉宣辭任主席，黃勇峰接任

麗珠醫藥（０１５１３）已累計回購約３４０萬股Ｈ股

天保能源（０１６７１）擬委任王賡為執行董事及總經理

中遠海運港口（０１１９９）：黃君辭任董事副總經理等職務

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《神州民企》

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時代鄰里（０９９２８）目標２０２４年管理規模逾２億平方米

禹洲集團（０１６２８）聘請財務顧問與債權人對話

萬科（０２２０２）旗下物業服務子公司萬物雲申請來港上市

赤子城科技（０９９１１）今年暫無分紅計劃，續看好社交業務高速增長

一元宇宙（０１６１６）今日起暫停買賣

太陽城集團（０１３８３）今日起終止旅遊相關業務

華眾車載（０６８３０）田雨時辭任獨立非執行董事等，穆穩接任

理想汽車（０２０１５）３月份交付１﹒１萬輛理想ＯＮＥ，按年增長１﹒２５倍

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《中國要聞》

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財政部進一步提高科技企業研發費用稅前加計扣除比例

教育部表示各地確保義務教育學校招生實行就近入學

摺機先驅柔宇科技財務緊張，員工曝欠薪已半年

中國３月財新製造業ＰＭＩ降至４８﹒１，兩年來最低

人行１００億逆回購利率持平，累計放水４２００億元；人行３月開展１３﹒６４億ＳＬＦ，Ｍ

ＬＦ操作２０００億

滬深交易所發布上市公司破產重整新規

福建表示購買新建商品住房可提取住房公積金支付首付款

萬達地產海外回購４億美元未償債券

深圳３月二手住宅成交僅１１１７套，同比大跌８２％

據報內地限銀行應收貸款證券化，禁新增相關信託產品

據報再有銀行理財公司欲出手自購，金額有望創新高

比亞迪半導體表示盡快向深交所更新財務資料，恢復審核

商務部召開汽車產業鏈外企座談會：加強交流解決困難

景順表示中國ＰＭＩ微跌，疫情影響可控下半年經濟加速

中證監投保局原一級巡視員曾長虹被開除黨籍

李克強促安全生產檢查，涵蓋礦山建築交通等行業

中汽協稱鋰價過高影響汽車業，會向上反映情況

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒４％，報１７６２５點

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《其他消息》

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李國能稱海外法官參與終審或有變，料不影響終院工作

終院五英國非常任法官留任，稱支持香港法院維護法治

今屆選舉用「澳門模式」？下任特首料４﹒１４前現身

南華早報表示林鄭往深圳見內地官員，討論特首選舉事宜

選舉事務處表示第六屆特首選舉提名期周日開始

監管機構發表場外衍生工具監管制度下新增計算期間諮詢總結

恒指公司將於５月２０日公布季檢結果

保監局及金管局利用保費融資投購人壽保單加強投保人保障

深股通全日用４８億元，陸股通下周一及周二關閉；滬股通額度全日３３億，外資淨流入４４億

連續流入三日

經絡表示３月現樓按揭按月升２８％，樓花按揭升４７％

時代廣場推優惠券獎賞，最高可達１﹒４萬元

最少３３家香港上市公司因延發年報等因素今早起停牌

德勤料今年香港新股集資３３００億，仍有力爭取三甲；本港首季新股集資額按年跌９０％，僅

排名第六

澳門３月博彩收入按年跌５５﹒８％，首３個月跌２４﹒８％

畢馬威和騰訊發布金融科技十大趨勢展望，包括跨鏈融合、ＲＰＡ等

中原ＣＣＬ按周跌０﹒８％創５６周低，樓價快將見底

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《俄烏開戰》

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外媒表示華為陷兩難，若續向俄出口設備恐再遭美國制裁

王毅稱支持俄烏開展對話，堅持防止「冷戰思維」回潮

開戰後首度攻擊俄國境內，烏軍直升機空襲油庫２人傷

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《大國博弈》

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中歐領導人峰會今日舉行，習近平視像方式參與

在華生產管制國防物品，加州商人遭美判囚一年

王毅晤印尼外長：「東盟印太展望」非挑動陣營對立

紐約法院裁定中國法律不能作為拒絕披露估值報告理由

華為小米據報面臨美俄兩難，外交部稱反對單邊制裁

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《新冠肺炎》

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本港新增５８２３宗確診，核酸檢測陽性２７４３宗

再多１１６名染疫者離世，累計７７３２宗死亡個案

２月有抵港旅客感染新變種ＸＥ，沒發現流入社區

國家衛健委表示３月本土感染逾１０萬宗，堅持動態清零；輕型病例集中隔離管理，不必在醫療

機構

上海逾半美企下調營收預測，多數美商不滿隔離期過長

今起取消禁飛令，業界料約７０００外傭等候來港

何栢良相信市民採用快測驗出陽性比例低於５％

傳法興將逾十名交易員暫調星洲，因香港防疫政策嚴格

內地增本土及無症狀逾七千宗，上海「全域靜態管理」

內地最新新冠病毒快速核酸檢測方法，２０分鐘出結果

前區議員葉子祈巴士脫口罩被判監８個月緩刑２年半

台灣新增１０４宗本土確診，續創今年以來新高

曾祈殷稱倘以快測取代圍封強檢，可能走漏一成半個案

林鄭抗疫記者會今早暫停一天，因日程調動

機組人員抵港隔離期縮至７日，國泰航空指正了解詳情

盒馬上海門市提供團購服務，將暫停線上零散下單

美國中情局局長伯恩斯確診，曾與拜登開會

聯合醫務提供免費視像診症及藥物配送予新冠患者

花旗表示封控若持續，第二季中國經濟增長少１個百分點

醫管局已向逾２﹒２萬人處方新冠口服藥，稱庫存足夠

陳肇始稱抗疫包有廿個快測套裝，市民不用「慳住用」

福利服務單位今起全面實施「疫苗通行證」

第八屆全港運動會因疫情而取消

袁國勇稱若合資格市民打齊三針，本港７月可逐步開放

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