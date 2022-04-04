《牛熊志選－陳其志》資金看好快手（０１０２４）

《牛熊志選》市場繼續關注烏俄局勢，外圍股市上周四晚（３１日）繼續下跌，恒指上周五

（１日）早上裂口低開，開市跌穿１０天線，其後盤中跌幅稍微收窄，中午前在２１８００點水

平附近橫行，近期則在２０８００至２２５００點區間中遊走。恒指牛熊證資金流情況，截至上

周四過去５個交易日，恒指牛證合共錄得約９０２８﹒０萬港元資金淨流入，顯示有資金流入好

倉，恒指熊證則累計約１﹒８２億港元資金淨流入，顯示有資金流入淡倉。街貨分布方面，截至

上周四，恒指牛證街貨主要在收回價１７８００點至１８０９９點之間，累計相當約８０２張期

指合約；熊證街貨主要在收回價２２６００點至２２８９９點之間累計了相當約２３０２張期指

合約。

根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍下跌，恒生指數的３個月場外期權

的引伸波幅下降３﹒０個波幅點至２３﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅下降

３﹒９個波幅點至２５﹒５％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波

幅下降２﹒９個波幅點至２５﹒６％；港交所（００３８８）的引伸波幅下降３﹒５個波幅點至

３０﹒２％；騰訊（００７００）的引伸波幅下降７﹒１個波幅點至３９﹒４％；中石油

（００８５７）的引伸波幅下降０﹒４個波幅點至３６﹒３％；中海油（００８８３）的引伸波

幅下降１﹒８個波幅點至３５﹒６％；建行（００９３９）的引伸波幅上升１﹒７個波幅點至

２３﹒５％；友邦（０１２９９）的引伸波幅下降２﹒８個波幅點至３０﹒０％；工行

（０１３９８）的引伸波幅下降１﹒２個波幅點至１９﹒９％；平保（０２３１８）的引伸波幅

下降５﹒５個波幅點至３７﹒４％；南中（０２８２２）的引伸波幅下降１﹒７個波幅點至

２４﹒２％。

輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，快手（０１０２４）的相關認購證及牛證合共錄

得約１２３４﹒０萬元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活

躍的快手認購證為行使價約８５元至９２元附近的中期價外條款，實際槓桿約３﹒３倍至３﹒４

倍；另外，遠洋相關認購證及牛證期內錄得約７３４﹒０萬元資金淨流入部署，資金留意行使價

１５元至１６元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約４﹒０倍至４﹒７倍。

至於看淡資金流方面，期內美團（０３６９０）的相關認沽證及熊證合共錄得約

４０６４﹒０萬元資金淨流入部署。美團認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約１１６元至

１３２元附近的中期價外條款，實際槓桿約２﹒６倍至２﹒８倍。

《法興證券上市產品銷售部主管 陳其志》



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