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即市新聞

04/04/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》恒指先下試２１１００，再升上２５０００？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。港股自上月１５日低位掉頭急升以來，好友一直佔了上風。好淡雙方於高位進
行過一輪激戰後，現時市況變得好淡難分，皆因雙方於實力上變得非常接近。於上周六（２日）
筆者於「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」內免費播放兩天的「港股周末分析」影片內，詳細講解了
恒生指數兩個短線首選數浪方式，並為大家預計了量度升幅與跌幅的目標，作為短線圖利者的重
要參考。
　　簡單而言，恒指於本周繼續往下找尋調整浪底的機會較大，惟２１１００水平會有強力支持
。其後指數會展開另一輪的升浪，目標將位於２５０００附近。如欲了解筆者的分析基礎，及早
作好升浪來臨前的部署，請即觀看上述筆者精心製作的分析影片；為此，筆者決定將免費播放的
日期延長兩天，到明天（５日）１１：５９ｐｍ。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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