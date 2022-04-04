《一周攻略－周進略》第一季虎頭蛇尾，無謂全倉高速行

《一周攻略》踏入４月份，可以為剛過去的第一季作一個定論。港股有點虎頭蛇尾，可謂意

料中事，亦是本欄自年初開始一次預測的，以港股與美股作為替代而言，當時的分析時，港股年

初開始有一定起色，而美股則延續去年底開始的弱勢，只因通脹預期明顯超越央行原定目標，加

息縮表退市之舉不得不為之，即使是有序而行，亦必須真的出台落實。



＊美息落實第一加，美股波幅沽壓減＊



這樣一來，勢必削弱資產估值，畢竟加息周期之下，折現率向上是簡單的道理，只是不同資

產有不同的效果，之前大升特升，以概念想像空間推動的，當然回落空間較大，此之所以，美股

年初的勢頭明顯走弱，相反，港股連綿不斷多年的弱勢，如今反而有點令人低位博反彈的相對估

值提升。

然而，上述因素的關鍵在於，一直只聞樓梯響的加息，最終必須落實，而愈接近落實的日子

，則一直押注於上述美股，尤其當中以科技股為首的沽壓，部分人將會先行平掉空倉，愈接近３

月份議息的落實加息，美股波動性與沽壓愈減。此消彼長，港股亦在２月中開始，愈來愈失去上

述的相對估值吸引力，又回到老路上。



＊地緣局勢程咬金，高位追入無險守＊



當然，中途的確殺出個程咬金，近一兩個月以來，地緣局勢不明朗，倒不是本欄年初可以預

見的。而這個事態發展，加速了也加劇了上述的逆轉，令港股由原本看來有點起色，到２月中之

後，明顯轉弱，比美股更弱，令一眾支持者，尤其在２月初忍不到手在高位追入的，顯然吃了眼

前虧，目前正是進退兩難

一方面深知當時的盤算只是短期的估值差距收窄，原則上形勢不對應該馬上放棄，但太遲入

場，遊戲未正式參與多久便已完成，難免令人愈來再拖一會，但這樣只會泥足深陷；另一方面，

追入的不少可能是舊經濟板塊，以港股而言，可能包括近幾個月以來表現不俗的石油或資源股，

本質上是受惠於近來的局勢，但同樣是油價在近期高位時才追入，換言之是油價和股價兩者俱無

險可守。



＊雙重監管壓力，復有估值打擊＊



無論如何，純粹以走勢而言，港股早前急跌後，在１８０００點大關應有一定支持，暫未見

急於再試一次上述水平以作出雙底的形態，甚至在１０天與２０天移動平均線附近，亦無太強大

的沽壓存在，假如並無額外的好壞消息影響，成交與波幅俱慢慢下降，在上述水平徘徊，以時間

拖延為主調，可能是４月份開局的基本調子。

誠然，踏入第二季，承接上述第一季的虎頭蛇尾，不少人可能比較無奈，但這是港股的現實

，就是論想像空間，在人家大升特升之際，港股沒有這方面的條件，因為一眾內地新經濟科技龍

頭本身受到的內地監管壓力，而是一座大山，更不論來自歐美市場的另一番監管壓力，甚至不那

麼直接但影響力一樣重要的上述加息因素對估值的打擊。



＊重資產舊經濟，只反彈難大升＊



是的，港股以重資產舊經濟掛帥，實只能落得每次反彈都是憑相對估值明顯落後，才有一點

兒追上去的誘因，但不旋踵當追買行為令價格略為回復不太便宜之際，便又鳴金收兵，如是者屢

次如此，十多年來如是，已是港股投資者的常態。

故此，即使投資者面對加息周期，例如美聯儲可能在年內之後所有會期都加息一遍，每次四

分一厘，有此心理準備下，大家可能對美股大漲如之前幾年已不抱期望，但相反，要一下子重投

港股懷抱，亦非易事。究其因，太多人之前每次撈底博反彈，最終都是套牢更深，教訓之深，已

經成為大家的自然反應，不容易一下子改變。



＊滯脹輕裝上陣，冀能穩守突擊＊



比較可取的，似乎仍是且戰且退，與其死守，倒不如靈活，必要時真的輕裝上陣，也是輕倉

上陣，不必堅持全倉高速而行，反而以先頭部隊試探性的押注少部分資金，勝負不必在意，但起

碼改變心意時不必太大決心，則可望守穩，有穩守突擊之效。

如此想法，目前看來未必可為大眾馬上接受，因為股市長期回報跑贏通脹與其他資產是事實，

但港股可能是長期落後的例子，更何況如今全球有可能走進滯脹之格局，一切小心為上，與其勉

強為了追上幾個百分點的通脹率，而冒上跌幅一兩成的資本損失，倒不如先守穩而後突擊，反而

是除笨有精。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

