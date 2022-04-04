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即市新聞

04/04/2022 09:56

《套期保值－蕭猷華》最壞時刻已過，恒指短期上望２４０００

　　《套期保值》總結第一季本港金融市場，可以用一個「亂」字來形容。對外，俄烏局勢、環
球通脹、美國加息；對內，疫情爆發、中概股退市憂慮，恒生指數呈先高後低，再反彈，猶如坐
過山車，第一季恒指高低波幅６８１５點，高位２５０５０點，低位１８２３５點。踏入第二季
，股市何去何從？
　　筆者認為第一季出現的利淡因素，大部分已經被市場消化，甚至有機會轉化為股市向上的催
化劑。包括，俄烏局勢開始緩和，短期達成停火協議機會高；另外，中概股退市擔憂開始紓減，
加上內地證監會積極與美國監管機構磋商，允許大部分中國公司審計底稿交予美國，期望今年夏
季前能達成協議。與此同時，本地疫情大幅回落，據港大醫學院最新模型推算，預期到５月１日
，第五波總感染人數達到４５０萬，以人口比例計，６０％市民已經受過感染，帶有抗體，加上
截至昨天，接種了兩針疫苗人口超過５７０萬或８５％。故此，接種疫苗人數增加和感染人口已
達到一定水平，本港再受疫情威脅已大大降低，經濟活動將會陸續回復正常。有醫學界估計，到
四月下旬，單日感染人數會降至三位數。
　　另一方面，國務院總理李克強在「兩會」期間，宣布今年中國經濟增長為５﹒５％，由於最
近內地受到疫情影響，經濟突然遭到不可預見的衝擊，筆者料人民銀行短期內推出寬鬆貨幣政策
機會大，會降存款準備金或減息。
　　當然，我們不能忽略外圍的風險因素，美國加息、通脹高企、債息倒掛，預期今年都會影響
港股。不過，港股估值偏低，預期港股短期風險胃納有望回升，恒指短期升穿阻力２２６００點
機會大，四月目標看２４０００點。《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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