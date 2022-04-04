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即市新聞

04/04/2022 09:05

《專家之言－葉尚志》成交縮減盤面擠壓，資金往最好的抱團

　　《專家之言》４月１日，港股繼續表現反覆整理，在成交量流動性縮減的情況下，短期市況
對外圍以及消息的敏感度都下降了，可能要待至周三（６日）港股通恢復重開後，港股才可以表
現出比較明確的方向。恒指上升了４０多點，繼續在２２０００點水平表現浮沉，而大市成交量
進一步縮降至不足１０００億元，但總體仍能守於２１２００點支撐以上，正如我們指出，階段
性穩好格局是可以保存下來的，如果後續消息面仍能夠配合的話，估計港股仍有反彈修復的空間
機會，而主要阻力區維持在２２５００至２３５００點之間。值得注意的是，港匯是進一步的轉
弱了，最新報１美元兌７﹒８３４４港元，資金外流的壓力似乎仍未能散去。但可喜的是，港元
拆息如一個月和三個月ＨＩＢＯＲ，未有跟隨港匯轉弱而上升，反而出現掉頭回落，顯示資金外
流壓力未至於失控。

＊恒指先跌後修復，多隻內房股停牌影響氣氛＊

　　恒指出現先跌後修復，在盤中曾一度下跌４３９點低見２１５５８點，其後跟隨Ａ股逐步修
復回升。指數股表現分化，而多隻內房股因為延發業績而停牌，消息在市場預期之內，但對氣氛
有一定影響。恒指收盤報２２０４０點，上升４３點或０﹒１９％。國指收盤報７５３７點，上
升１１點或０﹒１５％。另外，港股主板成交量進一步縮降至９４５億多元，而沽空金額有
１９５億元，沽空比例２０﹒６％。至於升跌股數比例是８６８：７５３，日內漲幅超過１０％
的股票有４９隻，而日內跌幅超過１０％的股票有４１隻。

＊觀察資金流入哪一類股，龍源電力五連漲可關注＊

　　在目前短期流動性相對緊張的情況下，盤面總體都會處於擠壓狀態。而在擠壓的過程中，資
金將會找尋最好的、或者相對較好的品種股票擠壓流過去。因此，目前是一個挺好的觀察時點，
哪一類品種股票能夠獲得資金擠壓流入、因而出現突出表現的，就可能是市場認為是最好的、相
對較好的。從市況觀察，正如我們指出，在關注名單中的龍源電力（００９１６），可以作為上
述的例子說明。在大盤近期表現反覆但仍穩的背景下，龍源電力走了一波五連漲的獨立行情，在
上周五（１日）再漲了有３﹒８１％，有向上突破過去８個月來的箱體整固區間傾向，可以繼續
關注跟進。《第一上海首席策略師　葉尚志》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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