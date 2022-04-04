《盤後部署》恒指守穩２２５００水平收市，本周料維持橫行整固！

《經濟通通訊社４日專訊》上周五美股三大指數維持上升收市，今早恒指亦高開１８７點報

２２２２７點，最多升超過３５０點。午後恒指再發力，最高升至２２５０２點，升４６２點或

２％，總成交１０２８億元。

環球局勢仍然一片混亂，俄烏局勢未明；高通脹持續；美伊核談判未有結果；聯儲局幾乎肯

定在５月份加息半厘，以及美國長短國債孳息倒掛，但對港股影響較大的，莫過於美國證交會

（ＳＥＣ）在３月３０日除宣布將美國上市的中資企業百度（ＢＩＤＵ）、富途控股

（ＦＵＴＵ）、愛奇藝（ＩＱ）、凱信遠達醫藥（ＣＡＳＩ）和從事漁業養殖的Ｎｏｃｅｒａ

（ＮＣＲＡ）加入「預摘牌名單」外，亦打算要求檢查大約２００隻美國上市中概股的審計底稿

，證實完全合規才可繼續交易，換言之，未符合要求的上市企業將要除牌。

中國證監會隨即作出反應，根據《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》，中證監公

布，擬修訂境內企業赴境外上市相關保密和檔案管理規定，明確企業信息安全責任，減少不必要

涉密敏感信息進入工作底稿，同時，結合跨境審計監管合作的國際慣例，刪除了原有「現場檢查

應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述，釋出中美審計監管合

作的積極信號。



＊美中期選前中概股未能安枕＊



簡單來說，就是中資企業不要將敏感資訊存於工作底稿，既然底稿無敏感資訊，又何妨讓美

國監管當局審查？中概股可望維持在美上市。消息刺激今天港股高開高走，幾隻大型中資科技股

均上升。阿里（０９９８８）升３﹒８％，收報１１３﹒９元；騰訊（００７００）升３％，收

報３９０元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升幅最大，達１３﹒６％，收報２４１﹒８元。另外，百

度（０９８８８）亦升７﹒７％，收報１４５﹒７元；網易（０９９９９）亦有６﹒６％進帳，

收報１５６﹒３元；快手（０１０２４）升幅亦達到８﹒７％，收報７９﹒５元，商湯

（０００２０）繼續橫行，收市升１﹒８％報６﹒２３元。

不過，今年底美國舉行中期選，未知美國ＳＥＣ會否針對在美上市中概股有新措施出台，與

其冒險買科技股，不如選擇航運股，疫情嚴重且封關時，業績以運價取勝，若然開關，則可以運

量取勝，供不應求情況不可能在短時間內解決。幾隻主要航運股之中，派息最豪的是東方海外

（００３１６），目前股息率超過２８厘，但股價走勢久佳，上周五回補下跌裂口後，今日呈雙

日轉向，短期有再次試穿１９０元風險；相反，太平洋航運（０２３４３）去年業績為３４年來

最佳，集團亦繼續看好航運業前景，末期及特別股息合共０﹒６港元，息率超過１３厘，今日股

價破３月份雙頂阻力４﹒５元，平了去年９月１７日４﹒５５元頂位，當然並非沒有風險，但股

價除淨後仍可望守穩在４元以上波動，中長線有機會升至６元。

恒指今天曾突破２２５００點技術關口，最高升至２２５２３點，但因明天是清明節假期，

港股及內地Ａ股皆休市，今天衝破２２５００點似為近期上落市蜊劃下上限，本周三至周五料返

回２０天線２１２３５點至２２５００點整固，下周才向上突破橫行區！（ｐｃ）



