【俄烏開戰】歐盟周三討論加大對俄制裁，包括能源禁運

《經濟通通訊社４日專訊》英媒援引外交人士消息，歐盟代表預計將在周三討論對俄羅斯實

施新制裁，包括進一步的精准制裁、禁止俄羅斯船隻使用歐盟港口、新的出口限制，以及對煤炭

、石油或天然氣等能源的禁運。

克里姆林宮發言人佩斯科夫說，西方的制裁非常嚴重，俄羅斯提前做好了準備。他還指出，

用盧布支付俄羅斯天然氣的模式也將被用於其他商品，並將在俄羅斯對外經貿關係中佔愈來愈大

比重。（ｊｆ）





