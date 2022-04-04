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04/04/2022 11:07

【俄烏開戰】歐盟周三討論加大對俄制裁，包括能源禁運

　　《經濟通通訊社４日專訊》英媒援引外交人士消息，歐盟代表預計將在周三討論對俄羅斯實
施新制裁，包括進一步的精准制裁、禁止俄羅斯船隻使用歐盟港口、新的出口限制，以及對煤炭
、石油或天然氣等能源的禁運。
　　克里姆林宮發言人佩斯科夫說，西方的制裁非常嚴重，俄羅斯提前做好了準備。他還指出，
用盧布支付俄羅斯天然氣的模式也將被用於其他商品，並將在俄羅斯對外經貿關係中佔愈來愈大
比重。（ｊｆ）

　

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