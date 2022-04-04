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即市新聞

04/04/2022 10:00

《窩輪豪情－梁業豪》料港股大市的波幅快將顯著回落

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為能源業、綜
合企業與金融業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中銀香
港（０２３８８）、　中海油（００８８３）與建設銀行（００９３９），可用作買入其相關認
購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則
宜首選翰森製藥（０３６９２）、中華煤氣（００００３）與海螺創業（００５８６）。
　　再者，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為能源業、金融業與必需性消費業。此外，
恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為中銀香港、建設銀行與中國銀行
（０３９８８），可用作奉買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權
證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜首選翰森製藥、粵海投資（００２７０）與中國生物
製藥（０１１７７）。
　　近期港股波動加劇，但恒指２０天年度化歷史波幅升抵５５厘水平後，停滯不前所謂動極思
靜，我們須提防歷史波幅很快便會顯著回落。事實上，期權引伸波幅現處於極度偏低的水平，證
明期權莊家亦有與筆者相同的看法。《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經打濟通》
立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。　

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