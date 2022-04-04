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即市新聞

04/04/2022 09:16

【虛幣世界】主要加密貨幣榮辱互見，分析師看比特幣到五萬美元

　　《經濟通通訊社４日專訊》加密貨幣於周末走勢榮辱互見，比特幣企於４６０００美元左右
上落，以太幣則上漲至３４００美元水平，Ｍｅｍｅ幣　ＤＯＧＥ曾漲約５％，ＳＨＩＢ漲幅較
為溫和；Ｓｏｌａｎａ和Ｃａｒｄａｎｏ最近分別上漲了３％和２％。Ｔｅｒｒａ的Ｌｕｎａ代
幣下跌了約２％。市場仍關注聯儲局會否繼續鷹派策略，已經俄烏局勢發展能有扭轉局勢。
　　基金經理　ＢｉｔＢｕｌｌ　Ｃａｐｉｔａｌ　的首席執行官喬．迪帕斯誇萊（Ｊｏｅ　
ＤｉＰａｓｑｕａｌｅ）表示，上個月底的加密貨幣反彈可能還沒有結束，預計比特幣在
４６０００　美元以上盤整，並繼續向５００００美元進，對加密貨幣持有謹慎樂觀的態度。他
又指，雖然看到了比特幣在４８０００　美元受阻，但只要保持在４６０００美元以上，好友就
有望再次採取行動；但如果在本周失守，可能會再次測試４００００美元的低位。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４５９４７﹒００（美元．下同），跌０﹒９９％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報３４８４﹒９７元，跌１﹒０５％；艾達幣報１﹒１７００元，跌
１﹒３５％；瑞波幣報０﹒８３１９元，跌１﹒３４％。（ｕｌ）

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