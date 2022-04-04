《談國論企－黎偉成》習近平鼓勵歐洲自主認知定策

《談國論企》中國國家主席習近平２０２２年４月１日以視頻會見歐洲兩大國際組織領導人

時，鼓勵歐方「形成自主的對華認知」和「奉行自主的對華政策」，以兩個「自主」同中方一道

推動中歐關係行穩致遠，為動盪的世界局勢提供一些穩定因素；並在談及烏克蘭問題強調中方從

事情本身的事非曲直獨自主作出判斷，及「一直以自己的方式發揮勸和促談作用」，支持歐方為

政治解決這問題作努力。語帶相關的批判美國在國際事務不斷火上澆油、激化矛盾，以謀取己利

的惡思劣行。



＊中國始終站在和平一邊按是非曲直獨立自主判斷＊



參與此番視頻會見的，為歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩。會見最令人感

到興趣之處，重點當然是（甲）習近平十分明確地指出的「中歐有著廣泛共同利益和深厚合作基

礎，中方對歐政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方

一道，推動中歐關係行穩致遠，為動盪的世界局勢提供一些穩定因素」，所言的兩個「自主」，

一個是「認知」，一個是「政策」，意謂；要有自己主導的認知，才有自己主導的政策，跟著別

人的屁股走，就沒有自己，失迷方向，做人，也就缺乏靈魂，而一個國家或國際性組織，問題可

就十分嚴重矣。

緣何習近平對歐洲兩大國際組織領導人提出兩個「自主」？我之感，為歐洲現時確實處於群

龍無首的空白狀態，因安格拉．默克爾於２０２１年１２月結束她自２００５年１１月的德國總

理，新任的朔爾次僅掌權三數個月，尚在熟習階段，而法國總統馬克龍要在今年競爭連用，再謀

在歐洲擔大旗手帥位，是為歐洲在缺乏大將而無法「自主」之因。此使陰毒王拜登趁機壞事做絕

，特別是（１）事前未有通知其歐洲「盟友」，把侵略阿富汗的美軍鬼鬼祟崇的撤走，又（２）

肆無忌憚地先造謠弄假推手搞出一個俄羅斯、烏克蘭軍事問題，再毫無根據的惡意的「指控」俄

國總統普京為「戰犯」和「不適宜繼續在俄羅斯掌權」，更狼心狗肺地挑撥歐洲同共「制裁」俄

國。有默克爾，拜登不會如斯放肆！

由是習近平對米、馮二人重申，中國是「一直以自己的方式發揮勸和促談作用」，語重而深

長。把此語承接兩個「自主」，即有自主認知和自主政策，才能夠「從事性的是非曲直出發，獨

立自主作出判斷」，和「有自己的方式發揮勸和促談」，作為處理烏克蘭問題原則和精神。

勸和促談，有高度重要性。習近平的理念，為：「和談是避免局勢緊張升級的唯一何行途。

國際社會要繼續為俄烏談判進程創造條件和環境，為政治解決開闢空間，不能火上澆油、激化矛

盾」，但米、馮還是表示「希望中國不會干預針對俄羅斯的制裁」，真是「死牛一邊頸」，而這

正正是中了拜登此人的「不同意識形態」病毒。



＊中國沒刻意規避與俄正常貿易對世界作貢獻＊



難道中國會害怕美、歐的恐嚇嗎？中國外交部歐洲司司長王魯４月２日作出十分直接了當的

回應，強調（Ｉ）中國沒有刻意規避對俄羅斯的制裁，更十分明確指出「中國通過與俄羅斯進行

正常貿易，為全球經濟作出貢獻」，所言甚是，理由為（ｉ）難道歐洲隨美帝「制裁」俄羅斯，

會對歐有好處嗎？俄羅斯是歐洲的石油、天然氣的重大出口國，所輸出的農作物和糧食等亦在歐

有十分重大佔比，故俄國對歐的反制裁，歐洲所受的衝擊相當嚴重。尤其是（ｉｉ）歐隨美對俄

之「制裁」，當然難以使烏克蘭緊張局勢得以緩和，烏國的農業、食物生產和對歐的供應，只有

越來越少，使歐受困更甚。

（ｉｉｉ）俄羅斯反制，第一招是要「不友好國家」要以盧布購買俄之原油、天然氣，德國

即表「反對」，而美國更面對美元地位受深重威脅之壓。

更重要的，是（ＩＩ）王魯力言「在凍結與歐盟投資協議方面，沒有動作，主動權在歐盟手

上；中國無法挑戰歐盟，歐盟亦無法挑戰中國」，所語乃間接對米、馮二人橫蠻表干預制俄會有

「後果」的回應。

亦善意表（ＩＩＩ）烏克蘭、伊朗及其他議題是可以合作的問題，而不是摩擦的問題點。

再看（乙）習近平所言之兩個「自主」，實際是論中歐關係而發，即：「８年前，我提出中

國願同歐洲一道打造出中歐和平、增長、改革、文明四大夥伴關係，中方這一願景至今未改變，

當前形勢更有現實意義」，而最新的景願是「中歐有著廣泛共同利益和深厚合作基礎，中方對歐

政策保持穩定連貫，希望歐方形成自主的對華認知，奉行自主的對華政策，同中方一道，推動中

歐關係行穩致遠，為動盪的世界局勢提供一些穩定因素」，很明白，乃敬酒也！

二人在是日較早時間，與中國國務院總理李克強共同主持第２３次中國……歐盟領導人會晤

。李克強闡述了中方原則立場，強調中方始終奉行獨立自主的和平外交政策，主張遵守聯合國憲

章宗旨和原則，維護國際法和公認的國際關係基本準則。

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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