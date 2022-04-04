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04/04/2022 09:28

《異動股》石藥集團（１０９３）升逾６％，新冠疫苗產品准臨研

　　《經濟通通訊社４日專訊》石藥（０１０９３）現價升６﹒１１％，報９﹒３８元，該股成
交約７３萬股，涉資６８４萬元。盤中高見９﹒３８元，盤中低見９﹒３８元。和黃醫藥
（０００１３）升４﹒２２％，報３０﹒８５元；復星醫藥（０２１９６）升２﹒０５％，報
３９﹒８元；藥明康德（０２３５９）升１﹒４５％，報１２６元。
　　石藥集團公布，開發的新型冠狀病毒ｍＲＮＡ疫苗產品「ＳＹＳ６００６」已獲國家藥品監
督管理局批准，可開展於內地的臨床研究。集團指，ＳＹＳ６００６根據毒株流行情況進行針對
性的抗原突變設計，臨床前研究表明，該產品對包含Ｏｍｉｃｒｏｎ和Ｄｅｌｔａ在內具有良好
免疫保護效力；通過體液免疫和細胞免疫對機體提供免疫保護，並可產生記憶性Ｂ細胞，提供長
效保護效力。此外，臨床前安全性評價數據也證明該產品的安全性。
　　現時，恒生指數報２２２２７，升１８７點或升０﹒８５％，主板成交２７﹒６６億元。國
企指數報７６１８，升８１點或升１﹒０８％。恒生科技指數報４６０６，升８１點或升
１﹒８１％。
　　即月期指新報２２２７５，升２４９點，高水４８點。即月國指期貨報７６３７，升１０８
點，高水１８點。即月科指期貨新報４６２１，升１２０點，高水１７點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　石藥（０１０９３）　　　　９﹒３８元　升６﹒１１％
　　和黃醫藥（０００１３）　３０﹒８５元　升４﹒２２％
　　四環醫藥（００４６０）　　１﹒５８元　升０﹒６４％
　　中生製藥（０１１７７）　　４﹒５４元　升０﹒８９％
　　復星醫藥（０２１９６）　　３９﹒８元　升２﹒０５％
　　藥明康德（０２３５９）　　　１２６元　升１﹒４５％
　　潤藥（０３３２０）　　　　４﹒１９元　升０﹒４８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ａｌ）

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