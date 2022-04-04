《異動股》石藥集團（１０９３）升逾６％，新冠疫苗產品准臨研

《經濟通通訊社４日專訊》石藥（０１０９３）現價升６﹒１１％，報９﹒３８元，該股成

交約７３萬股，涉資６８４萬元。盤中高見９﹒３８元，盤中低見９﹒３８元。和黃醫藥

（０００１３）升４﹒２２％，報３０﹒８５元；復星醫藥（０２１９６）升２﹒０５％，報

３９﹒８元；藥明康德（０２３５９）升１﹒４５％，報１２６元。

石藥集團公布，開發的新型冠狀病毒ｍＲＮＡ疫苗產品「ＳＹＳ６００６」已獲國家藥品監

督管理局批准，可開展於內地的臨床研究。集團指，ＳＹＳ６００６根據毒株流行情況進行針對

性的抗原突變設計，臨床前研究表明，該產品對包含Ｏｍｉｃｒｏｎ和Ｄｅｌｔａ在內具有良好

免疫保護效力；通過體液免疫和細胞免疫對機體提供免疫保護，並可產生記憶性Ｂ細胞，提供長

效保護效力。此外，臨床前安全性評價數據也證明該產品的安全性。

現時，恒生指數報２２２２７，升１８７點或升０﹒８５％，主板成交２７﹒６６億元。國

企指數報７６１８，升８１點或升１﹒０８％。恒生科技指數報４６０６，升８１點或升

１﹒８１％。

即月期指新報２２２７５，升２４９點，高水４８點。即月國指期貨報７６３７，升１０８

點，高水１８點。即月科指期貨新報４６２１，升１２０點，高水１７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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石藥（０１０９３） ９﹒３８元 升６﹒１１％

和黃醫藥（０００１３） ３０﹒８５元 升４﹒２２％

四環醫藥（００４６０） １﹒５８元 升０﹒６４％

中生製藥（０１１７７） ４﹒５４元 升０﹒８９％

復星醫藥（０２１９６） ３９﹒８元 升２﹒０５％

藥明康德（０２３５９） １２６元 升１﹒４５％

潤藥（０３３２０） ４﹒１９元 升０﹒４８％

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（ａｌ）

