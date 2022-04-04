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04/04/2022 10:09

《異動股》阿里系普漲，入股微針透皮給藥技術研發商中科微針

　　《經濟通通訊社４日專訊》阿里巴巴（０９９８８）入股微針透皮給藥技術研發商，阿里系
股份今早在港股市場普漲。其中阿里影業（０１０６０）升幅最大，現價升５﹒８８％，報
０﹒７２元，該股成交約２６０萬股，涉資１８４萬元。盤中高見０﹒７２元，盤中低見
０﹒６８元。阿里影業（０１０６０）升５﹒８８％，報０﹒７２元；阿里健康（００２４１）
升３﹒０２％，報５﹒１２元。
　　中科微針於３月２９日發生工商變更，新增股東包括阿里巴巴。中科微針經營範圍包含：自
然科學研究和試驗發展、醫學研究和試驗發展、工程和技術研究和試驗發展、新材料技術研發等
。智慧芽數據顯示，中科微針主要圍繞微針貼、聚合物材料、高分子材料、疫苗佐劑、水溶性基
質等技術領域進行專利局局，已公開專利申請４９件，發明專利佔比超過７４％，市場價值較高
專利包括「一種聚合物材料微針陣列貼片的製作方法」等。
　　現時，恒生指數報２２１５４，升１１４點或升０﹒５２％，主板成交２１５﹒６７億元。
國企指數報７６０８，升７１點或升０﹒９４％。恒生科技指數報４６２０，升９６點或升
２﹒１４％。
　　即月期指新報２２１５６，升１３０點，高水２點。即月國指期貨報７６１０，升８１點，
高水２點。即月科指期貨新報４６２０，升１１９點，高水５點。
　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里影業（０１０６０）　　０﹒７２元　升５﹒８８％
　　阿里健康（００２４１）　　５﹒１２元　升３﹒０２％
　　阿里（０９９８８）　　　１１１﹒７元　升１﹒８２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　（ａｌ）

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