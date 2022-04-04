恒指升幅擴大至逾４００點，美團揚逾６％，蔚小理漲逾９％

《經濟通通訊社４日專訊》港股早段造好，高開１８７點報２２２２７，午後在主要科技股

帶動下，升幅進一步擴大至逾４００點，報２２４４３，升４０３點或升１﹒８３％，主板成交

６３３﹒２５億元。國企指數報７７４５，升２０８點或升２﹒７６％。恒生科技指數報

４７３７，升２１３點或升４﹒７２％。

藍籌股方面，碧服（０６０９８）暫為表現最佳，午後升幅擴大至１４﹒９５％，報

３８﹒０５元，該股成交約１７９３萬股，涉資６﹒５２億元，盤中高見３８﹒１元，最低見

３３﹒２５元；碧桂園（０２００７）就升９﹒５６％，報６﹒４２元。另外，科技藍籌股之中

，京東（０９６１８）表現較好，現升７﹒８６％，報２４７元；阿里健康（００２４１）升

７﹒４４％，報５﹒３４元；美團（０３６９０）就升６﹒０５％，報１６４﹒９元。

多隻新能源車股公布汽車銷量及交付量數據，比亞迪（０１２１１）今年首季新能源汽車產

量及銷量各按年增長逾４倍，股價升幅擴大至６﹒９３％，報２４０﹒８元。「蔚小理」首季交

付量按年都有增長，當中以蔚來（０９８６６）表現最佳，升１４﹒７７％，報１９５元；小鵬

汽車（０９８６８）升９﹒７９％，報１２２﹒２元；理想汽車（０２０１５）升１０﹒０４％

，報１１２﹒９元。

即月期指新報２２４５３，升４２７點，高水１０點。即月國指期貨報７７４６，升２１７

點，高水１點。即月科指期貨新報４７３１，升２３０點，低水７點。

內地清明節假期，滬深股市周一至周二休市兩天，滬港通、深港通關閉，４月６日齊恢復。



首十隻表現較佳藍籌股

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

碧桂園服務（０６０９８） ３８﹒０５元 升１４﹒９５％

碧桂園（０２００７） ６﹒４２元 升９﹒５６％

京東集團（０９６１８） ２４７元 升７﹒８６％

阿里健康（００２４１） ５﹒３４元 升７﹒４４％

中海外（００６８８） ２４﹒８５元 升７﹒３４％

比亞迪（０１２１１） ２４１﹒６元 升７﹒２８％

網易（０９９９９） １５５﹒８元 升６﹒２８％

美團（０３６９０） １６４﹒９元 升６﹒０５％

石藥（０１０９３） ９﹒３５元 升５﹒７７％

藥明生物（０２２６９） ６９﹒４元 升５﹒３９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－



新能源車股及其他汽車股表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

蔚來－ＳＷ（０９８６６） １９５元 升１４﹒７７％

小鵬汽車（０９８６８） １２２﹒２元 升９﹒７９％

理想汽車（０２０１５） １１２﹒９元 升１０﹒０４％

吉利（００１７５） １２﹒３６元 跌０﹒１６％

比亞迪（０１２１１） ２４０﹒８元 升６﹒９３％

廣汽（０２２３８） ６﹒７元 升１﹒６７％

長汽（０２３３３） １２﹒６８元 升１﹒１２％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｒ）

