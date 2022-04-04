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即市新聞

04/04/2022 12:45

《午市前瞻》恒指２２４００再現阻力機會大，新能源車股宜炒波幅

　　《經濟通通訊社４日專訊》恒生指數半日收市報２２３１３，升２７４點或１﹒２４％，主
板成交５０４﹒１億元。恒生中國企業指數報７６８０，升１４３點或１﹒９％。恒生科技指數
報４６５９，升１３４點或２﹒９８％。

＊溫鋼城：比亞迪料２５５元水平有阻力＊
　　
　　內地清明節假期，滬深股市周一至周二休市兩天。港股就高開１８７點報２２２２７，早段
曾升逾３００點。
　　另外，中證監擬修訂境內企業赴境外上市相關保密和檔案管理規定，並為開展包括聯合檢查
在內的跨境監管合作提供便利，一眾中概股上揚，ＡＴＭ盤中一度升逾２％。ｉＦａｓｔ　
Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｓ副總裁溫鋼城向《經濟通通訊社》表示，即使中方正釋出善意，
逐步就美國監管要求讓步，惟美方暫時未有回應，他亦相信雙方在中概股問題上的博奕仍會持續
，對大市的影響尚待觀察。他指，恒指技術上在２２４００水平將呈「小三頂」形態，並料短期
內會整固，建議投資資持盈保泰，現時非追貨時機。
　　部分新能源車股公布銷售及交付量數字，比亞迪（０１２１１）首季新能源車銷量增長逾４
倍，股價高開近２％，盤中曾升逾５％。此外，「蔚小理」首季交付量均有增長，蔚來
（０９８６６）交付量更創新高。溫鋼城表示，投資者部署新能源車股時，必須留意電池、鋁、
芯片等原材料價格上升的問題，宜採用炒波幅策略。他預期，比亞迪在今年１月至今的橫行區頂
部２５５元水平有阻力；「蔚小理」之中他較看好理想（０２０１５），一方面市場預期盈利能
力較小鵬（０９８６８）為佳，另一方面在電池供應上的憂慮較少，料在１１５元有初步阻力，
再上望就留意１３０元水平。

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