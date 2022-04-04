《美元走勢－羅明立》就業強勁支持美元，歐元只宜小注博反彈

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２２﹒６８ １２２﹒８０ １２１﹒２６

歐元╱美元 １﹒１０４５ １﹒１０５４ １﹒１０３８

英鎊╱美元 １﹒３１３２ １﹒３１３４ １﹒３１０２

美元╱瑞郎 ０﹒９２５６ ０﹒９２６７ ０﹒９２４８

美元╱港元 ７﹒８３４５ ７﹒８３６２ ７﹒８３３２

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《美元走勢》美匯指數上周五（１日）反覆向上，美國３月非農職位增加４３﹒１萬，略低

於預期；失業率則回落至３﹒６％，創兩年新低，平均時薪按年增長５﹒６％，增幅強勁。美聯

儲很有可能在未來兩次議息上加快升息步伐，支持美元靠穩，升上９８﹒７０附近。

歐洲通脹同樣嚴峻，央行管委兼荷蘭央行行長認為央行應循序漸進地收緊貨幣政策，同時從

第三季開始縮減ＱＥ。其立場對對歐元本應利好，但俄烏談判未有實質性進展，俄軍雖在基輔附

近有撤出行動，但繼續對南部城市發動攻擊，繼續打壓歐元，只宜小注博反彈。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１０４３ １﹒１１５０ １﹒１０００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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