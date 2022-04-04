  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/04/2022 16:54

《美元走勢－羅明立》就業強勁支持美元，歐元只宜小注博反彈

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２２﹒６８　１２２﹒８０　１２１﹒２６
　　歐元╱美元　１﹒１０４５　１﹒１０５４　１﹒１０３８
　　英鎊╱美元　１﹒３１３２　１﹒３１３４　１﹒３１０２
　　美元╱瑞郎　０﹒９２５６　０﹒９２６７　０﹒９２４８
　　美元╱港元　７﹒８３４５　７﹒８３６２　７﹒８３３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美匯指數上周五（１日）反覆向上，美國３月非農職位增加４３﹒１萬，略低
於預期；失業率則回落至３﹒６％，創兩年新低，平均時薪按年增長５﹒６％，增幅強勁。美聯
儲很有可能在未來兩次議息上加快升息步伐，支持美元靠穩，升上９８﹒７０附近。
　　歐洲通脹同樣嚴峻，央行管委兼荷蘭央行行長認為央行應循序漸進地收緊貨幣政策，同時從
第三季開始縮減ＱＥ。其立場對對歐元本應利好，但俄烏談判未有實質性進展，俄軍雖在基輔附
近有撤出行動，但繼續對南部城市發動攻擊，繼續打壓歐元，只宜小注博反彈。
　　　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒１０４３　１﹒１１５０　１﹒１０００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪04/04/2022
【即市專訪】溫鋼城：中概股前景仍未明 短線部署甚麼板塊勝算高？（有片）
財經熱話04/04/2022
3月銷售數據理想新能源車股急升　惟造車成本上漲隱憂未除
香港政情04/04/2022
【特首選戰】林鄭宣布不競逐連任特首　6月結束政府工作生涯
財經熱話04/04/2022
【中方再釋善意】潘鐵珊：阿里巴巴、眾安為中概股首選！（有片）
大行報告04/04/2022
【大行炒D乜】大行點睇內房股？齊升潤地中海外　惟削萬科目標價
香港政情04/04/2022
【特首選戰】李家超未回應選特首消息　傳梁振英任選委會總召集人
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金