【特首選戰】李家超料本周辭職選特首，消息：料已獲京開綠燈

《經濟通通訊社４日專訊》特首選舉提名期昨日（３日）展開，無線新聞引述權威消息指，

政務司司長李家超將會辭職辭職參選下任特首。《香港經濟日報》則引述消息指，李家超料已獲

北京開綠燈。

國務院港澳辦主任夏寶龍上周五在深圳與林鄭會面，討論新一屆特首選舉安排。有消息指，

李家超當天也有北上與夏寶龍會面。政務司司長辦公室發言人表示，不評論傳媒報道。（ｈｌ）

