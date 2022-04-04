【夜期時段】即月期指最新報２２５２７點，升５３點，高水２５點

《經濟通通訊社４日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２４９０點，升１６點，低水１２
點，最新報２２５２７點，升５３點，高水２５點，合約成交４８１張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７７７５點，升１６點，高水４點，最新報７７７４點，升
１５點，高水３點，合約成交４２７張。
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