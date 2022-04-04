【特首選戰】劉兆佳：林鄭急流勇退屬明智之舉，料下任特首強勢

《經濟通通訊社４日專訊》全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《有線電視》訪問時表示，讚
揚行政長官林鄭月娥勤力，惟修例風波及新冠疫情嚴重打擊其管治威信，亦指在這情況下「急流
勇退」，屬明智之舉。
他相信，下任特首將是強勢的人，有勇氣及膽色推動各種制度改革，克服既得利益集團的阻
撓，以強制手段確保國家安全及香港穩定，相信泛民日後仍有參政空間，前提必須是愛國者。
（ｂｎ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|專訪04/04/2022
【即市專訪】溫鋼城：中概股前景仍未明 短線部署甚麼板塊勝算高？（有片）
|財經熱話04/04/2022
銷售數據理想新能源車股急升 惟造車成本上漲隱憂未除
|香港政情04/04/2022
【特首選戰】林鄭宣布不競逐連任特首 6月結束政府工作生涯
|財經熱話04/04/2022
【中方再釋善意】潘鐵珊：阿里巴巴、眾安為中概股首選！（有片）
|大行報告04/04/2022
【大行炒D乜】大行點睇內房股？齊升潤地中海外 惟削萬科目標價
|香港政情04/04/2022
【特首選戰】李家超未回應選特首消息 傳梁振英任選委會總召集人
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰