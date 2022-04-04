【特首選戰】劉兆佳：林鄭急流勇退屬明智之舉，料下任特首強勢

《經濟通通訊社４日專訊》全國港澳研究會副會長劉兆佳接受《有線電視》訪問時表示，讚

揚行政長官林鄭月娥勤力，惟修例風波及新冠疫情嚴重打擊其管治威信，亦指在這情況下「急流

勇退」，屬明智之舉。

他相信，下任特首將是強勢的人，有勇氣及膽色推動各種制度改革，克服既得利益集團的阻

撓，以強制手段確保國家安全及香港穩定，相信泛民日後仍有參政空間，前提必須是愛國者。

（ｂｎ）

