外電：中石化中石油擬以大幅度折扣價格向俄羅斯購買ＬＮＧ

《經濟通通訊社４日專訊》據《彭博》引述消息報道，中石化（００３８６）

（滬：６０００２８）及中石油（００８５７）（滬：６０１８５７）等中國石油國企，正與進

口商商討以大幅度折扣價格，向俄羅斯購買液化天然氣（ＬＮＧ）現貨。

報道提及，消息指，一些進口商正考慮利用俄羅斯公司作為代表，參與俄羅斯液化天然氣採

購招標，企圖隱瞞其他國家政府。（ｂｎ）



