【企業盈警】中國萬天（０１８５４）料去年淨虧損不少於１千萬元

《經濟通通訊社４日專訊》中國萬天控股（０１８５４）公布，預計集團截至今年３月３１

日止年度將錄得不少於１０００萬元的淨虧損，而去年同期則錄得約８２０萬元的淨虧損。

公司解釋，本年度就有關全面收購產生法律及專業費用，以及增加營運開支以配合集團未來

的發展及擴張以致行政費用增加約５００萬元；及上年度收取防疫抗疫基金項下有關「保就業計

劃」及其他計劃補助約３８０萬元的其他收入，惟本年度並無收取類似收入所致。（ｂｎ）

