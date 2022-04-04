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即市新聞

04/04/2022 10:00

【紓困措施】首階段電子消費券本周四發放，政府籲不須急於消費

　　《經濟通通訊社４日專訊》首階段５０００元的電子消費券將於本周四（７日）起發放。財
政司司長陳茂波在網誌表示，今次消費券使用期較長，讓市民能更彈性地安排消費計劃，不須急
於外出消費，亦希望有助延長這筆總額達３００億元公帑為市場所帶來的正面效應，增加商戶生
意。他指出，使用期限約七個月直至今年１０月３１日，即每天大約花費２０多元便肯定能在限
期前用完。
　　以支付寶香港、Ｔａｐ　＆　Ｇｏ「拍住賞」或　ＷｅＣｈａｔ　Ｐａｙ　ＨＫ帳戶收取消
費券的市民，其５０００元消費券將在４月７日發放到相關的帳戶內。至於透過八達通收券的市
民，５０００元的消費券會分兩期發放，其中首期４０００元可以在４月７日開始拍卡收取。受
制於八達通卡的儲值限額，市民第一次拍卡所能取得的金額將不超過３０００元，餘下部分將隨
著消費後卡內的儲值額下降，可再拍卡收取。
　　陳茂波指，透過利用市民去年成功登記的帳戶資料，近６２０萬名市民毋須重新登記便能自
動收到新一批消費券。至於極少部分因不同原因而需要更新帳戶資料的市民，更新手續亦已完成
，整個籌備工作已準備就緒。

＊林鄭：派發消費券與抗疫並無矛盾＊

　　行政長官林鄭月娥昨日在抗疫記者會表示，消費券使用期限長，市民毋須急於花費，目前一
定以抗疫為先，即要減少聚集，避免不必要外出及跨家庭聚會，食肆無晚市堂食，市民亦要在跟
從社交距離措施的基礎上使用消費券，認為派發消費券與抗疫並不存在有任何矛盾。（ａｃ）

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