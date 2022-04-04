【新冠肺炎】本港新增３１３８宗確診，核酸檢測陽性１５８９宗

《經濟通通訊社４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增

３１３８宗新冠肺炎確診，包括１５８９宗核酸檢測陽性，１５４９宗快測呈報陽性，當中包括

１２宗輸入案例，１０宗在機場檢測發現，當中包括有２名機組人員，另外２宗在檢疫酒店發現

。第五波累計１１６﹒２萬宗確診個案，包括７３﹒１萬宗核酸檢測陽性，４３﹒１萬宗快測呈

報陽性。（ｈｙ）

