  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/04/2022 16:33

【新冠肺炎】本港新增３１３８宗確診，核酸檢測陽性１５８９宗

　　《經濟通通訊社４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港新增
３１３８宗新冠肺炎確診，包括１５８９宗核酸檢測陽性，１５４９宗快測呈報陽性，當中包括
１２宗輸入案例，１０宗在機場檢測發現，當中包括有２名機組人員，另外２宗在檢疫酒店發現
。第五波累計１１６﹒２萬宗確診個案，包括７３﹒１萬宗核酸檢測陽性，４３﹒１萬宗快測呈
報陽性。（ｈｙ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪04/04/2022
【即市專訪】溫鋼城：中概股前景仍未明 短線部署甚麼板塊勝算高？（有片）
財經熱話04/04/2022
3月銷售數據理想新能源車股急升　惟造車成本上漲隱憂未除
香港政情04/04/2022
【特首選戰】林鄭宣布不競逐連任特首　6月結束政府工作生涯
財經熱話04/04/2022
【中方再釋善意】潘鐵珊：阿里巴巴、眾安為中概股首選！（有片）
大行報告04/04/2022
【大行炒D乜】大行點睇內房股？齊升潤地中海外　惟削萬科目標價
香港政情04/04/2022
【特首選戰】李家超未回應選特首消息　傳梁振英任選委會總召集人
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金