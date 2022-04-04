【新冠肺炎】再多９０名染疫者離世，第五波累計８０４９宗死亡

《經濟通通訊社４日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，本港再多

９０名染疫者離世，第五波累計８０４９宗死亡個案，整體病死率維持０﹒６９％，未打針的病

死率為３﹒２％、打了一針為０﹒９６％、打了２針為０﹒１４％、打了３針為０﹒０３％；

８０歲或以上長者，未打針的病死率為１６﹒４％、打了一針為６﹒８％、打了２針為３﹒３％

、打了３針為０﹒９８％。



＊公院新增７７人死亡＊



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，過去２４小時有７７名病人死亡，涉

４７男３０女，年齡介乎４１至９９歲，４１人無打針、２１人打一針、１３人打２針、２人打

３針，昨日５名病人離世較年輕。

由於數據滯後，３月３日至４月２日有８名病人離世未公布，年齡介乎７３歲至１０１歲，

另外５宗則為殮房呈報個案。



＊５人入院篩查發現確診＊



醫管局表示，過去２４小時新增７名病人情況危殆、目前有１９人情況嚴重，７５名危殆病

人於深切治療病房留醫。過去一日有３８２人出院，５人入院篩查發現確診，同房病人被列為密

切接觸者；另醫管局累計共２１２５４名職員曾確診，其中１９１５２已返回工作崗位。

（ｈｙ）

