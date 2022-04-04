【特首選戰】范徐麗泰同意林鄭月娥不尋求連任，拒評特首心水人選

《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥不尋求連任，立法會前主席、全國人大前常委
范徐麗泰同意對方的決定，她表示作為有子女的女性，自己也有同感，雖然要全力服務社會，但
到某一個階段因家庭需要就要退下來，又指過去幾年林鄭月娥盡心盡力，在香港接二連三最艱難
的時候，仍然努力至今，個人對她表示感謝。
范徐麗泰表示，看不到林鄭月娥卸任特首後會在人大政協方面發展，因為全國人大常委有一
個席位，譚耀宗做得很好；目前全國政協中有兩個副主席職位，已經由董建華和梁振英擔任。
＊拒評特首心水人選＊
范徐麗泰拒評特首心水人選，但她贊成政府架構改組、北部都會區發展等計劃，無論將來誰
擔任特首，有關計劃都要按部就班發展下去。
對於有評論指，若政務司司長李家超出任下任特首是「武官治港」，范徐麗泰認為，將特區
官員分為文官、武官是太武斷，誰治港並不重要，而是那個人有無能力。
＊新特首一定要迎難而上＊
以往有指本港經歷「商人治港」、「公務員治港」和「專業人士治港」，被問到未來是否需
要換新面貌，范徐麗泰期望能者治港和心懷一國兩制，下任特首需要很堅強意志、對國家的支持
有百分百信心等，才能應對以美國為首的西方國家無理打壓，又認為新特首一定要迎難而上，不
能因為傳媒、市民和政黨批評，而遷就大家、以和為貴，形容應做就做、不應聽就不聽，才能保
障市民生活、發展經濟和改善民生。（ｈｙ）
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