【特首選戰】范徐麗泰同意林鄭月娥不尋求連任，拒評特首心水人選

《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥不尋求連任，立法會前主席、全國人大前常委

范徐麗泰同意對方的決定，她表示作為有子女的女性，自己也有同感，雖然要全力服務社會，但

到某一個階段因家庭需要就要退下來，又指過去幾年林鄭月娥盡心盡力，在香港接二連三最艱難

的時候，仍然努力至今，個人對她表示感謝。

范徐麗泰表示，看不到林鄭月娥卸任特首後會在人大政協方面發展，因為全國人大常委有一

個席位，譚耀宗做得很好；目前全國政協中有兩個副主席職位，已經由董建華和梁振英擔任。



＊拒評特首心水人選＊



范徐麗泰拒評特首心水人選，但她贊成政府架構改組、北部都會區發展等計劃，無論將來誰

擔任特首，有關計劃都要按部就班發展下去。

對於有評論指，若政務司司長李家超出任下任特首是「武官治港」，范徐麗泰認為，將特區

官員分為文官、武官是太武斷，誰治港並不重要，而是那個人有無能力。



＊新特首一定要迎難而上＊



以往有指本港經歷「商人治港」、「公務員治港」和「專業人士治港」，被問到未來是否需

要換新面貌，范徐麗泰期望能者治港和心懷一國兩制，下任特首需要很堅強意志、對國家的支持

有百分百信心等，才能應對以美國為首的西方國家無理打壓，又認為新特首一定要迎難而上，不

能因為傳媒、市民和政黨批評，而遷就大家、以和為貴，形容應做就做、不應聽就不聽，才能保

障市民生活、發展經濟和改善民生。（ｈｙ）

