  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

04/04/2022 17:49

【特首選戰】范徐麗泰同意林鄭月娥不尋求連任，拒評特首心水人選

　　《經濟通通訊社４日專訊》行政長官林鄭月娥不尋求連任，立法會前主席、全國人大前常委
范徐麗泰同意對方的決定，她表示作為有子女的女性，自己也有同感，雖然要全力服務社會，但
到某一個階段因家庭需要就要退下來，又指過去幾年林鄭月娥盡心盡力，在香港接二連三最艱難
的時候，仍然努力至今，個人對她表示感謝。
　　范徐麗泰表示，看不到林鄭月娥卸任特首後會在人大政協方面發展，因為全國人大常委有一
個席位，譚耀宗做得很好；目前全國政協中有兩個副主席職位，已經由董建華和梁振英擔任。

＊拒評特首心水人選＊

　　范徐麗泰拒評特首心水人選，但她贊成政府架構改組、北部都會區發展等計劃，無論將來誰
擔任特首，有關計劃都要按部就班發展下去。
　　對於有評論指，若政務司司長李家超出任下任特首是「武官治港」，范徐麗泰認為，將特區
官員分為文官、武官是太武斷，誰治港並不重要，而是那個人有無能力。

＊新特首一定要迎難而上＊

　　以往有指本港經歷「商人治港」、「公務員治港」和「專業人士治港」，被問到未來是否需
要換新面貌，范徐麗泰期望能者治港和心懷一國兩制，下任特首需要很堅強意志、對國家的支持
有百分百信心等，才能應對以美國為首的西方國家無理打壓，又認為新特首一定要迎難而上，不
能因為傳媒、市民和政黨批評，而遷就大家、以和為貴，形容應做就做、不應聽就不聽，才能保
障市民生活、發展經濟和改善民生。（ｈｙ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話04/04/2022
多家藥企就新冠疫苗口服藥報喜　醫藥股全線熱炒
專訪04/04/2022
【專訪】陶冬：產業鏈斷裂危機重現，市場對此關注卻不夠（有片）
專訪04/04/2022
【即市專訪】溫鋼城：中概股前景仍未明 短線部署甚麼板塊勝算高？（有片）
財經熱話04/04/2022
3月銷售數據理想新能源車股急升　惟造車成本上漲隱憂未除
香港政情04/04/2022
【特首選戰】林鄭宣布不競逐連任特首　6月結束政府工作生涯
財經熱話04/04/2022
【中方再釋善意】潘鐵珊：阿里巴巴、眾安為中概股首選！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金