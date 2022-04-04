《小傳日記》新能源車企賣車數據靚，比亞迪比蔚小理更正？

《小傳日記》雖然北水連續兩日「閂水喉」，但係魚缸趁清明假之前「登一登高」先，最後

升穿今個月極大嘅阻力位２２４００水平，唔知放完假番嚟，個勢仲ｋｅｅｐ唔ｋｅｅｐ到呢？

講到今日魚缸嘅ｈｏｔ ｔｏｐｉｃ，當然係比亞迪（０１２１１）同「蔚小理」嘅賣車數據喇

！

講講比亞迪先，３月汽車銷量按年升１﹒５７倍到１０﹒４９萬架，全部都係新能源車，今

年第一季銷量就按年升１﹒７９倍到２９﹒１４萬架，升幅都ｏｋ。最緊要嘅係，比亞迪宣布３

月起唔會再生產燃油車，未來會更專注純電動如插電式混合動力車嘅業務，成為全球第一間宣布

正式停產燃油汽車嘅車企，睇到比亞迪嘅決心有幾大喇！

事實上，股價由舊年１０尾開始「ｓｉｒ落去」，由最高３２４﹒６銀跌到今個月最低

１６５銀，累計有近一半跌幅，日線圖嘅９ ＲＳＩ一度跌到得２４。依家趁公布靚仔嘅賣車數

據彈番起，今日升超過８巴仙，報２４３﹒６銀，有啲追落後嘅味道，嚟緊睇下升唔升得穿條百

天線２５０銀水平喇！

至於「蔚小理」，三間今年第一季嘅汽車交付量都有增長，蔚來（０９８６６）更加創新高

，去到２﹒５８萬架車，按年增長２８﹒５％！小鵬（０９８６８）同理想（０２０１５）年亦

增長超過１﹒５倍，成績幾好呀！不過，睇埋條細數，理想同蔚來上個月嘅交付量仲係少過１月

份嘅數，小鵬叫做好少少，比１月份多咗３０００幾架車，但唔係多好多。特別留意小鵬同理想

喺二月份各自因為基地升級、疫情停工等因素，影響二月份嘅交付量。整體嚟講，今年頭三個月

嘅交付量唔算有好明顯嘅增長，嚟緊理想準備出新車「理想Ｌ９」，反應係點都仲要觀察。

同埋，「蔚小理」比比亞迪較為輸蝕嘅地方，就係仲未有盈利能力，即使啲車交付量再多，

如果最後賺唔到錢，都係得個吉！今日「蔚小理」嘅股價靠住賣車數據衝高，係咪要高追呢？始

終呢三間車企嘅股價比比亞迪ｃｈｏｋ好多，加上喺花旗有上市，嗰邊一大冧，隨時火燒連環船

，大家部署上都要小心啲，暫時繼續炒ｒａｎｇｅ先喇！請請！



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