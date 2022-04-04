《真知灼見－溫灼培》拜登出手打壓通脹有甚麼值得留意？

《真知灼見》過去兩周，拜登政府做了兩個動作。首先，把３５２種內地輸往美國貨品的關

稅豁免。而上周則宣布５月起將從美國戰略石油儲備中，每日釋放出１００萬桶石油到市場為期

６個月。兩動作相加，可想象到了５月份往後的美國通脹情況或會有所收斂。假若再配合上聯儲

局於５月議息會進一步加息及縮表，及全球疫情減退供應鏈回復等，屆時不排除美國通脹可被壓

下來。

明顯，拜登的行動是要盡快拉低通脹為其１１月中期選舉鋪路。而我們要留意是美國通脹一

旦短期受控，或會降低市場對未來聯儲局大幅加息預期，屆時或可改善市價投資氣氛。當然，拜

登的每日一百萬桶油能推低油價多少這還有待觀察，但情況實在值得我們關注。



＊歐洲通脹嚇人＊



回看歐洲，上周歐元區公布的３月通脹率實在嚇人，年增長達７﹒５％（前值為５﹒９％）

，並似正直逼美國的７﹒９％通脹率。由於歐元息率只有－０﹒１％，換言之持有歐元一年不單

失去７﹒５％購買力，還換來負息。這難免會大大降低市場投資者對持有歐元的意願。不過，基

於過去歐元匯價跌幅已深，料歐元再大跌空間不多，但要升又實在找不到理據。不排除歐元暫於

１﹒０９－１﹒１２美元範圍上落。



＊天然氣以盧布支付不利歐元＊



不過另一利淡歐元匯價因素正在浮現大家不能忽略，是俄羅斯對其所謂的「不友好」國家，

日後購買俄國天然氣必須用盧布作為支付的決定。如歐盟最終屈服要以盧布支付俄國天然氣，這

樣將意味歐盟要拋售歐元兌換盧布，這會對歐元不利。當然，現階段歐盟揚言指會拒絕俄羅斯的

要求，就讓我們留意事態發展。《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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