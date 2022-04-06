【中概焦點】景順：中國舉措令中概股風險稍降，續關注美國回應

《環富通基金頻道６日專訊》中國證監會上周末啟動了《關於加強境內企業境外發行證券和

上市相關保密和檔案管理工作的規定》的修訂工作。景順亞洲（日本除外）首席投資總監

Ｍｉｋｅ Ｓｈｉａｏ認為這是中國幫助解決美國上市ＡＤＲ問題的重要一步，因為這已經持續

了很長時間。修訂表明中國願意協助境外上市公司配合美國的審計要求。



＊公司退市可能性降低，以在港第二上市作後備方案＊



此前，美國當局認為根據《外國公司責任法案》對中國公司進行全面審查具有難度。修訂表

明中國願意協助境外上市公司配合美國的審計要求，這也表明中國當局正試圖在國家安全和全球

金融市場的商業發展之間取得平衡。在此發展之後，公司退市的可能性已經降低，有可能消除中

國公司的重大風險。

Ｍｉｋｅ料，這種正面的發展可能觸發ＡＤＲ股價的短期反彈。景順將繼續關注美國監管機

構的回應，以及更多關於全面審視外國上市公司審計報告的細節。該行估計首個退市死線將會是

２０２４年，距離這日子尚有時間，期望此事能夠在之前得到解決。同時，值得注意的是，大多

數在美國上市的主要中國公司已經在香港進行第二上市作為後備方案。（ｗａ）

