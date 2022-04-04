《基金債券攻略－凌風》基金管理的「兩條路線」之爭

《基金債券攻略》在基金管理的市場，一直以來都有「兩條路線」之爭，那就是主動管理基

金與被動管理基金的「鬥爭」。



簡單來說，主動式管理的基金，基金經理是自己選股，他有責任跑贏大市指標（每隻主動式

管理的基金，都會挑選一個基準指數作為比對），甚至跑贏同一組別的基金，這才顯得基金經理

的能力。



而被動式管理的基金，十居其九都是指數基金（Ｉｎｄｅｘ Ｆｕｎｄ），即是追踪某一個

指數的基金。而很多時，這些基金都會在交易所掛牌買賣，故又稱為交易所買賣基金

（Ｅｘｃｈａｎｇｅ Ｔｒａｄｅｄ Ｆｕｎｄ，簡稱ＥＴＦｓ）。



被動式管理的基金，基金經理不用自己選股，他的責任就是想方法去追踪這隻指數的表現！

他們可以用複製，即跟足指數成分股去買賣（實物ＥＴＦ）或合成的方法，即透過衍生工具間接

持有指數成分股。兩者的優劣我不深入詳談了，有興趣的讀者可以自行上網找資料。



回說兩條路線之爭。其實，這個問題涉及一個很核心的投資問題，那就是，到底投資者，這

裏當然是指專業投資者，能否賺取高於指數的回報？！



被動派當然認為不可能，因為他們相信，投資市場是高效的，所有消息短期內都會在股價中

反映，因此，買一個有代表性的指數已經足夠。



主動派當然不同意，並認為，投資市場不是那麼有效率，投資者仍然可以透過精明的選股，

賺取高於大市指數的表現！



據我瞭解，近年以ＥＴＦ為號召的被動管理基金大行其道，深受投資者歡迎，尤其是保守的

投資者，又或者投資初哥，其中一個原因是ＥＴＦ的收費比主動管理的基金便宜。



簡單來說，ＥＴＦ的基金開支比率（基金管理費是其中一種收費，其他還有託管費和核數等

等的費用），可以低至０﹒１％，大家耳熟能詳的盈富基金（０２８００）就是追踪恒生指數的

ＥＴＦ，她的收費就是這麼低；至於其他ＥＴＦｓ，有些可能是０﹒３－０﹒５％之間。



最近兩年紅透半邊天的女股神Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｗｏｏｄ管理的幾隻ＥＴＦｓ，基金開

支比率已經算貴，但都不過０﹒７５％，總括來說都是１％之下。但主動管理的基金，單是基金

管理費也要１﹒７５％，有些還超過２％。所謂小數怕長計，因此，很多小投資者都寧願買

ＥＴＦｓ。



對於這「兩條路線」之爭，我的看法是，關鍵不在於收費多少，如果只要基金表現持續優於

另一隻１％，就已經跑贏ＥＴＦｓ了。所以，收費不應該是主要考慮，表現才最重要。



另外，你到底選哪隻ＥＴＦ也很重要，下次我會用盈富基金和女股神管理的幾隻ＥＴＦｓ來

說明這個問題。《凌風》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

