《每周華語－黃溢華》美企面對全球「衰退」？！

《每周華語》地緣局勢上周正在改善之中，但能否步入真正的穩定期，有待觀察！而

１９７０╱１９８５年的中東亂局，油價狂升，有別近月面對的地緣局面，因而企業運作的困境

，目前有巨大的不肯定性。



近日商品及油價極為波動，幸好自高位回下但會否又再上揚、急漲？！機會存在。全球疫情

仍不斷發展，使供應鏈上半年不會回穩。不幸地緣局勢一時向好但又可能於下一刻惡化。近周美

國政府債巿「Ｙｉｅｌｄｓ」倒掛。反映美國經濟可能出現「衰退」。一般看長短期的債「

Ｙｉｅｌｄｓ」倒掛反映通脹預期再惡化。而美國聯邦儲備局正部署更為激烈的加息策略。加息

不一定不利股巿。但全球債巿壓力大，又１０多年「ＱＥ」，美企可用極低息借錢、做生意，而

不少美國企業現金多，加息影響不大。債巿方面，價格急下挫，迫使日本央行出招：「無限」買

債支持巿場。可見息率如果上調太急，有危機，最終不利巿場╱股巿，亦不利美國企業的運作。

今時今日，地緣局勢衍生不穩定的金融巿場，反方向使企業「左右」做人難。企業為股東找回報

，但地緣局勢把不少大中小企業拉入了「政治」角力之內，不利經營。因而美企管理層要更為小

心。１９７０╱１９９０年的２０年，企業面對巨大的油價上升挑戰。今次油價又會狂升嗎？美

國有可能大手利用策略石油儲備（即使真正作用不大！），而中國又剛採用「封控」以壓疫情，

油價又再回軟。可見下半年經濟╱成本等發展看不準：不肯定性太大了！相信美企以「中間」策

略為本，不會冒險，否則一旦政經╱巿場形勢惡化，成本急升，生意更不易做了。



今天的「成本」上升，背景有「ＱＥ」１０年有多，可見息率由極低╱甚而負息水平回升，

有可能出現一定的成本「打擊」，而「ＱＥ」不退也要「退」。有通脹比通縮好，但下半年經濟

表現可以比預期差，使需求失衡：晶片需求大，但亦有可能出現需求急收縮，近一年多，晶片股

大升，下半年急回吐？！機會存在，各位小心為要。美國納指╱大科技股狂升多年近周低位回升

，經營不易維持，地緣政局改善？如是者、真的好，不改善，再惡化亦有可能。面對債巿損失巨

大：於股巿吐現，自然有壓力。事實上，低息太久。美「９．１１」至今，美儲已採用低息甚而

極低息救經濟，支持企業，但低息太久，資本巿場失去作用、功能，所以加息有需要。不幸面對

急升的預期通脹，大中小企業不易「加價」。工資上升急？！美國本土經濟並不好，「９．１１

」至今全靠「ＱＥ」支持，今天全球經濟失去全球化的動力，因而美企業不一定可克服困景。

１９７０╱１９９０年代有別２０００╱２０２０年，甚而２０２２╱２０２３年的宏觀經濟，

傳統企業也好，科研大企也好，均須要全新的方案╱策略面對不肯定性。全球化仍將存在，但已

在急速收縮╱變動之中。



疫情「停」不了，內地「封控」之下，亦說明全球供應鏈有可能一再惡化。下半年美國企業

面對不只成本上升，生產如何？！付運能否準時嗎？Ｔｅｓｌａ價位又彈回１０００美元之上，

拜登再三指全力採用電動車云云。美企業仍有亮點，至少政策方向支持。今天美企業面對全新的

不肯定性；宏觀看，企業管理者必須更為小心了。《資深市場人士 黃溢華》



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