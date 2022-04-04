《地產人眼－盧展豪》加快「生地」變「熟地」需大刀闊斧立新例

《地產人眼》「生地」變「熟地」動輒需時逾十年，由零開始發展洪水橋需約１５年才完成

第一期基建，包括逾５年的前期研究和諮詢，及５年的法定和行政流程，施工期則少於５年。先

不說北部都會區尚未有明確時間表，昔日市區重建及發展項目亦是一波三折，此問題源於政府發

展土地流程繁複，以致本地城市發展滯後。近日政府計劃修訂多項法例去精簡土地發展流程，加

快土地供應，確對本地發展至為重要。



早前港府向立法會提交文件，建議修訂《城市規劃條例》、《收回土地條例》等多項土地發

展的相關條例，內容包括縮短城規會制訂圖則時間，由１７個月壓縮至９個月，並將過程中的多

輪公眾諮詢壓縮成一輪，而處理反對收地意見時限同樣由１７個月減至９個月，規定不會重覆處

理同一項反對意見。同時，新條例亦授權政府可在未撥款下開始收地，及未完成規劃便可啟動填

海工程等。



政府處理土地問題需過五關斬六將，各土地持份者、環保團體也設法捍衛自身立場及利益。

身在文明社會，各團體合法地表述意見，有利政策平衡各方，惟冗長及無了期的反覆申辯會拖慢

政府施政，因此港府須精簡公眾諮詢的流程，提升效率。有人擔心民意會被忽略，那麼港府再加

強宣傳力度，讓市民大眾了解咨詢工作並及時表述，再集中處理團體意見，包括按實際需要邀請

個別申述人出席會議，面對面回應問題，以加快工作流程。



此外，政府可考慮設立專責部門處理規劃、發展、發牌等一條龍工序，繞過政府各部門層層

審批的既定程序，再直接向特首或主要官員匯報，加強了問責，亦大大減少部門間交接及處理文

件的時間。



既然早知問題所在，何不決斷地大刀闊斧斬去無謂束縛，簡化流程，急市民所急，加快土地

供應。《美聯工商舖行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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