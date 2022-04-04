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04/04/2022 08:15

【新冠肺炎】孫春蘭在滬調研防疫：堅持「動態清零」總方針不動搖

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》中共中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭
３日在上海調研疫情防控工作，前往集中隔離點、醫療救治點、高校、公安指揮中心，實地了解
隔離管控、醫療救治、校園防疫以及流調溯源等情況，看望持續奮戰一線的抗疫人員。孫春蘭強
調，堅持「動態清零」總方針不猶豫不動搖，堅定信心，迎難而上，周密組織，堅決打贏疫情防
控大仗硬仗，全力守護人民安康、保障城市運行。

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