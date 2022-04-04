【中概焦點】中證監擬修訂境外上市保密規定，利中美審計監管合作

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》中國證監會公布，擬修訂境內企業赴境外上

市相關保密和檔案管理規定，明確企業信息安全責任，減少不必要涉密敏感信息進入工作底稿，

同時，結合跨境審計監管合作的國際慣例，刪除了原有「現場檢查應以我國監管機構為主進行，

或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述，釋出中美審計監管合作的積極信號。中證監稱，此

舉體現了中國監管部門對跨境審計監管合作一貫的開放態度，也符合相關國際慣行做法，將為安

全、高效開展包括聯合檢查在內的跨境監管合作提供制度保障。



＊企業境外發行上市應通過跨境監管合作機制進行＊



中證監就《關於加強境內企業境外發行證券和上市相關保密和檔案管理工作的規定》，向社

會公開徵求意見。本次修訂擬主要對原規定作出以下調整：一是完善法律依據，增加《中華人民

共和國會計法》《中華人民共和國註冊會計師法》等有關法律法規作為上位法。

二是調整適用範圍，與《國務院關於境內企業境外發行證券和上市管理的規定（草案徵求意

見稿）》相銜接，明確適用於企業境外直接和間接上市。

三是明確企業信息安全責任，為境內企業境外發行證券和上市活動中境內企業、有關證券公

司、證券服務機構在保密和檔案管理方面提供更清晰明確的指引。

四是完善跨境監管合作安排，為安全高效開展跨境監管合作提供制度保障。

對逾十年前發布的《規定》修訂徵求意見，明確境外監管機構在中國境內進行調查取證或開

展檢查的應當通過跨境監管合作機制進行，中證監等依據雙多邊合作機制提供必要的協助。同時

，修訂建議稿增加程序性要求，明確企業保密責任，要求企業境外發行上市過程中向證券服務機

構及境外監管機構提供的資料遵守保密相關法規，涉密敏感信息具體情況要提供書面說明。

中證監負責人表示，「規定」的修訂旨在進一步加強境內企業境外發行上市相關保密和檔案

管理工作，「明確上市公司信息安全責任，維護國家信息安全，減少不必要的涉密敏感信息進入

工作底稿」。同時，提高跨境監管合作的效率，體現了統籌開放與安全的理念，將促進中國境內

企業境外發行證券和上市活動有序開展。



＊為中美監管合作清掃障礙＊



圍繞中美監管的合作讓中概股經歷了暴跌暴漲的「黑３月」，而擬修訂的保密和檔案管理規

定，往促成合作的方向邁進了一步，中證監有關部門負責人認為，修訂將有助於相關監管部門與

境外監管機構安全高效開展包括聯合檢查在內的跨境監管合作活動，共同維護全球投資者權益。

中證監在「修訂說明」中表示：結合跨境審計監管合作的國際慣例，刪除《規定》中關於「現場

檢查應以我國監管機構為主進行，或者依賴我國監管機構的檢查結果」的表述。結合《證券法》

第一百七十七條的規定，明確境外證券監督管理機構及有關主管部門提出就境內企業境外發行證

券和上市相關活動對境內企業以及為該等企業提供相關證券服務的證券公司、證券服務機構進行

調查取證或開展檢查的，應當通過跨境監管合作機制進行，證監會或有關主管部門依據雙多邊合

作機制提供必要的協助，為安全高效開展包括聯合檢查在內的跨境監管合作提供制度保障（第十

一條）。

「中國證監會堅定支持企業根據自身意願自主選擇上市地。」有關部門負責人表示，修訂稿

旨在明確上市公司信息安全責任，減少不必要的涉密敏感信息進入工作底稿，提高跨境監管合作

的效率。



＊不會給企業帶來過高的合規成本＊



至於企業合規成本是否因此提高，負責人指出，依法依規做好涉密敏感信息的管理，落實信

息安全主體責任，是企業合規經營的重要內容。從實踐情況看，企業向有關證券公司、證券服務

機構提供包含涉密或敏感信息的文件、資料應屬極少數情況。

如因審計工作需要確有必要提供的，規定重申企業須按照相關法律法規履行必要的審批或備

案程序，並要求企業保留履行程序和提供信息的相關記錄並向中介機構提供書面說明，不會給企

業帶來過高的合規成本。

美國證監會３月上旬掛出首批退市風險公司名單，引發中概股集體暴跌，亦將中美監管博弈

置於聚光燈下。此後，中國監管層在不同場合表示中美審計監管合作取得積極進展，而美方的表

態則更為謹慎，美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）甚至直言對協議即將達成的猜測「

為時過早」，並表示對審查會計底稿的要求不會讓步。

