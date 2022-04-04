【新冠肺炎】北京大興區新增一例確診，順義區新增１名核酸陽性

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》北京衛健委通報，４月３日新增１例本土確

診病例，在大興區，無新增疑似病例和無症狀感染者；新增３例境外輸入確診病例。

北京順義區新增１名核酸檢測陽性人員，為外區確診病例密切接觸者，是專營韓國服裝的望

京ＳＯＨＯ小金閣閣服裝店店員，現居住在順義區南法信鎮焦各莊村。已判定其在順義的密接人

員４人，目前核酸檢測為陰性。

