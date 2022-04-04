【新冠肺炎】北京車展因疫情防控延期，舉辦時間另行通知

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明４日北京專電》北京國際汽車展覽會秘書處發布通知，近期

國內多地新冠肺炎疫情處於發展階段，疫情防控形勢嚴峻。原定於４月２１日－４月３０日在北

京舉辦的２０２２北京國際汽車展覽會將延期舉辦。延期後的具體舉辦時間將另行通知。

