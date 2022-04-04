【華為動向】華為擬向股東分紅６１４億人幣，孟晚舟任輪值董事長

《經濟通通訊社４日專訊》中國電訊設備商華為最新公布２０２１年股東分紅方案，擬向股

東分配股利６１４﹒０４億元（人民幣．下同），每股分紅價格為１﹒５８元，相較其２０２０

年的每股１﹒８６元╱股下滑１５％。

據華為披露，公司通過工會實行員工持股計劃，截至去年１２月底，員工持股計劃參與人數

為１３﹒１５萬人，參與人均為公司在職員工或退休保留人員。按此計算，華為持股員工每人的

平均分紅約４６﹒７萬元。

華為早前對外發布２０２１年全年業績。華為２０２１年實現銷售收入６３６８億元，同比

下降２８﹒６％；但受益於出售部分業務資產提振，淨利潤依然保持增長，期內淨利潤為

１１３７億元，同比增長７５﹒９％。



＊孟晚舟升任輪值董事長＊



據華為官網顯示，公司副董事長、公司首席財務官、任正非的女兒孟晚舟已出任輪值董事長

，該職務期限為六個月，當值期間是公司最高領袖。

現任輪值董事長分別是徐直軍、胡厚崑及孟晚舟。此前擔任輪值董事長的郭平轉任監事會主

席。

據華為官網介紹，華為在治理層實行輪值董事長制度，董事會是公司戰略、經營管理和客戶

滿意度的最高責任機構，董事會及董事會常務委員會由輪值董事長主持。（ｄｗ）

