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即市新聞

04/04/2022 09:07

【華為動向】華為擬向股東分紅６１４億人幣，孟晚舟任輪值董事長

　　《經濟通通訊社４日專訊》中國電訊設備商華為最新公布２０２１年股東分紅方案，擬向股
東分配股利６１４﹒０４億元（人民幣．下同），每股分紅價格為１﹒５８元，相較其２０２０
年的每股１﹒８６元╱股下滑１５％。
　　據華為披露，公司通過工會實行員工持股計劃，截至去年１２月底，員工持股計劃參與人數
為１３﹒１５萬人，參與人均為公司在職員工或退休保留人員。按此計算，華為持股員工每人的
平均分紅約４６﹒７萬元。
　　華為早前對外發布２０２１年全年業績。華為２０２１年實現銷售收入６３６８億元，同比
下降２８﹒６％；但受益於出售部分業務資產提振，淨利潤依然保持增長，期內淨利潤為
１１３７億元，同比增長７５﹒９％。

＊孟晚舟升任輪值董事長＊

　　據華為官網顯示，公司副董事長、公司首席財務官、任正非的女兒孟晚舟已出任輪值董事長
，該職務期限為六個月，當值期間是公司最高領袖。
　　現任輪值董事長分別是徐直軍、胡厚崑及孟晚舟。此前擔任輪值董事長的郭平轉任監事會主
席。
　　據華為官網介紹，華為在治理層實行輪值董事長制度，董事會是公司戰略、經營管理和客戶
滿意度的最高責任機構，董事會及董事會常務委員會由輪值董事長主持。（ｄｗ）

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