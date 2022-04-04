【恒大困局】恒大稱項目復工率達９５％，海花島３９棟樓擬被沒收

《經濟通通訊社４日專訊》中國恒大（０３３３３）旗下公司表示，恒大地產全國項目正有

序復工復產，截至３月２７日，恒大集團已復工項目７３４個，復工率達９５％。下一步將繼續

保證項目持續正常施工，不惜一切代價實現向業主保質保量交樓。

恒大地產珠三角公司官微發文並稱，其中有４２４個項目已恢復至正常施工水平，佔比

５５％。全國復工總人數達到１５﹒４萬人。目前珠三角公司６３個在建項目已全面實現復工復

產，復工率１００％。廣州、佛山、惠州、清遠、陽江、梅州等城市十多個項目復工人數達標率

超１００％。

恒大旗下物業管理分支－－恒大物業（０６６６６）早前一筆高達１３４億元人民幣存款質

押被銀行強制執行，現金恐被「清零」，公司已成立獨立調查委員會調查事件，上周三（３０日

）並宣布出售杭州一個商服項目，套現約３６﹒３億元人民幣。



＊恒大海花島３９棟樓直接被政府沒收＊



恒大旗下海南儋州市填海項目海花島擁有３９幢樓宇，去年底因涉嫌違建，遭責令１０日內

拆除，集團其後申請行政復議後，近日出現解套辦法，但下場恐是被官方沒收。內媒昨晚援引儋

州市有關部門消息指，近日復議機關就有關議案，由原來「拆除」的決定變更成「沒收」。

該部門負責人表示，將依法依規保護好有關各方合法權益。此前，有關部門已對涉及該開發

案的張琦、林東等８名責任人員予以問責處理，對其他相關責任人員將依法進一步調查處理。

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