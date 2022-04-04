【俄烏開戰】中國稱無刻意規避對俄制裁，但中俄貿易為世界做貢獻

《經濟通通訊社４日專訊》俄烏戰爭持續逾月，期間北京與莫斯科建立了更緊密的關係，並

拒絕譴責俄羅斯在烏克蘭的行動，也不願稱其為入侵，並一再批評西方對俄進行單方面制裁。在

１日召開的中歐領導人視像峰會上，歐盟警告中國不要讓莫斯科繞過西方對其入侵烏克蘭的制裁

。對此，中國外交部歐洲司司長王魯彤周六（２日）表示，中國並沒有刻意規避對俄羅斯的制裁

。但他同時認為，中國通過與俄羅斯進行正常貿易，為全球經濟做出了貢獻。

王魯彤稱，關於烏克蘭危機，中國並非參與者。「我們不認為我們與任何其他國家的正常貿

易應該受到影響。」中方反對制裁，因為這些制裁的影響也有可能蔓延到世界其他地方，導致貨

幣戰爭、貿易和金融戰爭，也有可能危及供應鏈和產業鏈以及全球化，甚至是經濟秩序。

中國國家主席習近平周五在中歐領導人視像峰會上表示，中方對歐政策保持穩定連貫，希望

歐方形成「自主」的對華認知，奉行「自主」的對華政策。這是中國和歐盟領導人兩年來舉行的

首次峰會。



＊中歐投資協定無進展，但雙方會談坦率深入＊



王魯彤還表示，在峰會期間，雙方之間停滯不前的投資協議沒有取得任何進展。他說，歐盟

必須首先取消制裁，然後中方可以探討取消其他報復措施的可能性，這是對等的。但王魯彤也談

到了中歐雙方的共同點，認為將在應對氣候變化方面加強合作。他也說，包括烏克蘭和伊朗在內

的問題是合作點，而不是摩擦點。

王魯彤將周五上周五的會談描述為「非常坦率、公開和深入」，與歐盟官員的描述相呼應。

據悉，歐盟執委會主席馮德萊恩、歐洲理事會主席米歇爾與中國國務院總理李克強進行了約兩個

小時的會談，隨後又與習近平主席進行了一個小時的會談。（ｗｌ）

